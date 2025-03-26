TL, döviz satışlarının desteğiyle yataylaştı

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Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla piyasalarda geçen hafta başlayan sert satış dalgasının ardından hafta sonu gelen tutuklama kararı sonrası piyasalarda ekonomi yönetiminin attığı adımların etkileri takip ediliyor.

Dolar/TL, aylardır devam eden sakin ve istikrarlı seyrin ardından çarşamba günü yeni rekor olan 42 seviyesine yükseldi.

TCMB'nin döviz satışlarıyla geçen haftayı 38 seviyesinde tamamlayan kur, anlamlı değişim göstermeden bugüne başladı.

MERKEZ BANKASI DÖVİZ SATTI

Dolar/TL, TCMB'nin geçen hafta 27 milyar dolara yaklaşan döviz satışlarıyla 38 civarında yatay seyrediyor. Böylece TCMB son 1,5 yılda 130 milyar dolar artırdığı döviz rezervini mevcut politikada ilk kez belirgin şekilde kullanıyor

.Bu seviyeye göre TL'nin yıl başından beri değer kaybı yüzde 6,7'ye yükseldi. TL, 2024'te yüzde 16,5 ile sınırlı değer kaybetmişti.

Geçen haftaki harekete kadar TL, bu yıl oldukça stabil bir seyir izlemişti.

BIST 100'DE SINIRLI KAZANIMLAR

Geçen haftayı yüzde 17'ye yakın kayıpla tamamlayan BIST 100 endeksinde bu hafta sınırlı kazanımlar görülürken 10 yıllık gösterge tahvil getirisi ise siyasi endişeler öncesine göre 550 baz puana ulaşan yükselişin ardından yataylaştı.

CDS PUANLARI GERİLEMEYE BAŞLADI

Türkiye'nin kredi iflas takası primi (CDS) ise yaklaşık 250 baz puandan 325 baz puana kadar yükseldikten sonra dün yeniden 300 baz puan altını test etti.

İç gündemde bugün Mart ayı sektörel enflasyon beklentileri verisi yer alıyor.

PİYASALARDAKİ SATIŞ BASKISINI AZALTMAYI AMAÇLAYAN ADIMLAR

-Hazine, TCMB, BDDK, SPK hafta sonu hem piyasa aktörleriyle bir dizi toplantı gerçekleştirdi hem de belirgin adımlar açıkladı.

-TCMB'nin geçen hafta ara toplantı ile faiz koridoru üst bandını 2 puan artışla yüzde 46'ya yükseltmesiyle ve politika faizinden fonlamaya ara vermesi ile adımlar başlamıştı.

-TCMB 400 baz puana yakın sıkılaştırma adımı atarken 27 milyar dolar civarında döviz satışı da yaptı.

-TCMB ayrıca likidite senedi ihracı ve TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine de başladı.

-TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerinde stok dün itibarıyla 1.85 milyar dolar oldu.

-Şimşek, "TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor." dedi.

-Adımlarla ayrıca gecelik faiz yüzde 45,98 ile TCMB'nin yeni yükselttiği koridorun üst bandına ulaştı.

-Hisse senetleri piyasasına yönelik açıklanan yeni adımlar kapsamında, Borsa İstanbul pay piyasasında bir ay süre ile açığa satış yasaklanırken; pay geri alımını ise kolaylaştıran kararlar alındı.