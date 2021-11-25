TCMB: BAE ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar planlanıyor

TCMB ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili açıklama yapılarak, iş birliğinin geliştirileceği mesajı verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili olarak "Merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." denildi.

MERKEZ BANKASI AÇIKLAMA YAPTI

TCMB'nin resmi sitesinden ve Twitter hesabından kamuoyunun bilgisine sunduğu; Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ile imzalanan mutabakat zaptı ile ilgili açıklaması şöyle:

“Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında 24 Kasım 2021 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır.”