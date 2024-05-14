TCMB Başkanı Fatih Karahan: Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Katar Ekonomik Forumu'nda konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, manşet enflasyonla ilgili değerlendirme yaptı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Katar Ekonomik Forumu'nda konuşarak enflasyonu düşürmek için adım atılacağı mesajını verdi.

Karahan, konuşmasında, enflasyonda yukarı yönlü risklerin farkında olduklarını ve enflasyonu düşürmek için adım atmaya hazır olduklarını söyledi.

Karahan, konuşmasında "Popüler olmak için değil işimizi yapmak için buradayız, bu da enflasyonu düşürmek." diyerek enflasyon ve büyüme beklentisini aktardı.

"Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşecek"

Karahan, enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşeceğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

Manşet enflasyonda belirgin bir düşüşün eşiğindeyiz.



Enflasyon mayıs ayında yaklaşık yüzde 75 seviyesine ulaşacak. Yılın ikinci yarısında koşullar dezenflasyonist olacak.



Piyasalar, enflasyonun aşağı geleceğine kesinlikle inanıyorlar. Ancak piyasa ile enflasyon tahminlerimiz arasında bir miktar farklılık var. Bizim beklentimiz yüzde 38, piyasanın beklentisi yüzde 44 seviyesinde.

"Enflasyonda uzun vadeli hedefimiz yüzde 5"

Enflasyonda yukarı yönlü risklerin farkındayız ve enflasyonu düşürmek için elimizden geleni yapacağız. Enflasyonda uzun vadeli hedefimiz yüzde 5. Biz para politikamızı sıkı tutmak konusunda kararlıyız.

Büyüme beklentisi

Büyüme beklentisine dair Karahan, şu yorumda bulundu:

Türkiye ekonomisi geçen yıl güçlüydü ama büyüme iç talep destekli olarak gerçekleşti. 2024'te, geçen yıla kıyasla daha az büyüme olabilir. Enflasyonu düşürmek için aksiyon almaya hazırız. Bizim şu anda sosyoekonomik refaha en büyük katkımız fiyat istikrarını sağlamak olacaktır. Enflasyonu düşürmek zorundayız.

Yapay zeka adaptasyonu

TCMB Başkanı Karahan, yapay zeka konusunda olan biten her şeyi çok yakından takip ettiklerini de bildirerek şu bilgileri verdi:

Yapay zeka adaptasyonunun sağlanması için iş gücünün esnek olması gerekiyor. Yapay zekanın iş gücü piyasasına dair etkileri belirsiz.

Kamuda tasarruf paketi ile enflasyonla mücadeleye destek

Karahan, ayrıca dün açıklanan Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ne ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi ile enflasyonla mücadele konusunda kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)