TCMB Başkanı Fatih Karahan, Uşak'ta iş dünyası ile buluştu

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantıları kapsamında çeşitli şehirlerde iş dünyası temsilcileri ile buluşmaya devam ediyor.

İlk buluşma 17 Ocak'ta, Eskişehir'de gerçekleşmişti.

TCMB Başkanı Karahan, şimdi de Uşak'ta iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Karahan, kentteki temasları kapsamında Uşak Valisi Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti.

TCMB TOPLANTISI UŞAK'TA GERÇEKLEŞTİ

Karahan, daha sonra Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen "TCMB Para Politikaları ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı"na katıldı.

Basına kapalı devam edilen toplantıya; Uşak Valisi Aktaş, AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, oda ve borsa başkanları, iş dünyasının temsilcileri ile kurum müdürleri katıldı.

FATİH KARAHAN, BUGÜN DENİZLİ'DE

Fatih Karahan, bugün de Denizli'de iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.