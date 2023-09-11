TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBB ile bir araya geldi Türkiye Bankalar Birliği, bir açıklama yaparak, Merkez Bankası Başkanı Erkan ile OVP'de açıklanan konuları görüşmek üzere bir toplantı gerçekleştirildiğini duyurdu.

ensonhaber.com Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2024-2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanması üzerine bir araya geldi. Sektördeki son durum değerlendirildi Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada, toplantıda, OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde TL'nin ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentilerin görüşüldüğü bildirildi. Açıklamada, şu ifadeleri kullanıldı: Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan, 2024 - 2026 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’ın (OVP) açıklanması üzerine 8 Eylül 2023 tarihinde biraraya gelmiştir. Toplantıda, OVP çerçevesinde, bankacılık sisteminde Türk Lirası’nın ağırlığının artırılmasına yönelik olarak sektördeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşülmüştür. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Alpaslan Çakar, toplantının yapıcı ve çok yararlı geçtiğini belirtmiştir. TCMB Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan, bankacılık sektörünün varlık ve yükümlülüklerinde Türk Lirası cinsi kalemlerin ağırlıklarının artırılmasına yönelik uygulamalardaki kararlılıklarını vurgulamıştır. TCMB Başkanı Erkan ve TBB Başkanı Çakar, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün görüş birliğinde olmasından dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdir. AYRINTILAR GELİYOR

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