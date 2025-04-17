TCMB, bir hafta vadeli repo ihalelerini tekrar başlattı

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 42,5'ten 350 baz puanla yüzde 46'ya yükseltmesinin ardından bir karar daha açıkladı.

TCMB, internet sitesinde Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin duyuru yayımladı.

BİR HAFTA VADELİ REPO İHALELERİNE TEKRAR BAŞLANDI

Duyuruda, "20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verilmiştir. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda, likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.