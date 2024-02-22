TCMB faiz kararı öncesinde piyasalar! Döviz ve altında son durum
AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) şubat ayı politika faiz oranı açıklanmadan önce serbest piyasadaki döviz ve altın fiyatları yukarı yönde hareketlendi.

Piyasalar, TCMB'nin bugün alacağı kararla beklendiği gibi politika faizini yüzde 45 olarak sabit bırakırsa yeni bir hareketlenme beklentisi taşımıyor.

Kararın öncesinde piyasalarda dövizde ve altında son durum şöyle:

Döviz kurunda serbest piyasada sınırlı artışlar devam etti.

Döviz fiyatları

Dolar: Yüzde 0,12 artışla 31,0423 lira

Euro: Yüzde 0,15 artışla 33,7976 lira

Sterlin: Yüzde 0,15 artışla 39,3040 lira

İstanbul Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin devam ettiği görülüyor.

Ons altın fiyatı 2 bin 29 dolar.

Altın fiyatları

Gram altın: Yüzde 0,40 artışla 2 bin 25 lira

Çeyrek altın: 3 bin 434 lira

Cumhuriyet altını: 13 bin 992 lira

Tam altın: 13 bin 737 lira

Yarım altın: 6 bin 868 lira

Merkez Bankası'nın faiz adımları

Tarih / Faiz oranı

Mayıs: Yüzde 8,50

Haziran: Yüzde 15,00

Temmuz: Yüzde 17,50

Ağustos: Yüzde 25,00

Eylül: Yüzde 30,00

Ekim: Yüzde 35,00

Kasım: Yüzde 40,00

Aralık: Yüzde 42,50

Ocak: Yüzde 45,00

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)