TCMB faiz kararı öncesinde piyasalar! Döviz ve altında son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) şubat ayı politika faiz oranı açıklanmadan önce serbest piyasadaki döviz ve altın fiyatları yukarı yönde hareketlendi.
Piyasalar, TCMB'nin bugün alacağı kararla beklendiği gibi politika faizini yüzde 45 olarak sabit bırakırsa yeni bir hareketlenme beklentisi taşımıyor.
Kararın öncesinde piyasalarda dövizde ve altında son durum şöyle:
Döviz kurunda serbest piyasada sınırlı artışlar devam etti.
Döviz fiyatları
Dolar: Yüzde 0,12 artışla 31,0423 lira
Euro: Yüzde 0,15 artışla 33,7976 lira
Sterlin: Yüzde 0,15 artışla 39,3040 lira
İstanbul Kapalıçarşı'da atın fiyatlarına baktığımızda ise yükselişlerin devam ettiği görülüyor.
Ons altın fiyatı 2 bin 29 dolar.
Altın fiyatları
Gram altın: Yüzde 0,40 artışla 2 bin 25 lira
Çeyrek altın: 3 bin 434 lira
Cumhuriyet altını: 13 bin 992 lira
Tam altın: 13 bin 737 lira
Yarım altın: 6 bin 868 lira
Merkez Bankası'nın faiz adımları
Tarih / Faiz oranı
Mayıs: Yüzde 8,50
Haziran: Yüzde 15,00
Temmuz: Yüzde 17,50
Ağustos: Yüzde 25,00
Eylül: Yüzde 30,00
Ekim: Yüzde 35,00
Kasım: Yüzde 40,00
Aralık: Yüzde 42,50
Ocak: Yüzde 45,00Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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