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TCMB faiz kararı öncesinde piyasalar! Döviz ve altında son durum

TCMB faiz kararı öncesinde piyasalar! Döviz ve altında son durum Bugün saat 14.00'te TCMB politika faizini açıklayacak. Politika faizinin yüzde 45'te devam etmesi bekleniyor ancak Fatih Karahan'ın ilk katılacağı toplantı olacağı için kurul metninde değişiklik bekleniyor. Bu beklenti, faiz öncesinde piyasalarda sınırlı yükselişe neden oldu.