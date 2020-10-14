TCMB geleneksel yöntemli repo ihalelerine devam ediyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam ederek bugün de daha öncekilerine ilave olarak 11 Kasım vadeli repo ihalesi açtı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımlarına devam etmek amaçlı bugün 11 Kasım vadeli repo ihalesi açtığını duyurdu.

İHALE TUTARI 10 MİLYAR LİRA

Merkez Bankası'nın bugün 11 Kasım vadeli açtığı geleneksel yöntemle repo ihalesi, 10 milyar lira tutarlı.

İhaleye, 40 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İHALENİN FAİZ ORANLARI

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz sırasıyla yüzde 13,20, 13,22 ve 13,27 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise sırasıyla yüzde 14,04, 14,06 ve 14,11 seviyesinde gerçekleşti.



