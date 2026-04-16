TCMB: Konut fiyatları reelde yüzde 3,4 azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mart ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıkladı.

KONUT FİYAT ENDEKSİ MART 2026’DA YÜKSELDİ

Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izleyen Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2026 yılı Mart ayında artışını sürdürdü.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 2 SEVİYESİNDE

KFE, Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,0 artarak 219,7 seviyesine yükseldi.

YILLIK ARTIŞ NOMİNALDE GÜÇLÜ, REEL BAZDA GERİLEME

Endeks, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,4 artış gösterirken, reel bazda yüzde 3,4 oranında düşüş kaydetti.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KONUT FİYATLARI YÜKSELDİ

AYLIK ARTIŞTA İZMİR ÖNE ÇIKTI

2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre:

İstanbul: yüzde 2,2 artış

Ankara: yüzde 2,5 artış

İzmir: yüzde 2,8 artış

YILLIK ARTIŞTA ANKARA ZİRVEDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre yıllık değişimler:

İstanbul: yüzde 27,8

Ankara: yüzde 30,4

İzmir: yüzde 24,3

BÖLGELERDE EN YÜKSEK ARTIŞ İÇ ANADOLU’DA

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre yıllık konut fiyat artışlarında en yüksek oran, yüzde 31,5 ile Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Yozgat’ı kapsayan bölgede görüldü.

En düşük yıllık artış ise yüzde 21,1 ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ bölgesinde kaydedildi.

YENİ KİRACI KİRA ENDEKSİ YÜKSELİŞTE

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,4, reel olarak ise yüzde 2,7 oranında yükseldi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE AYLIK ARTIŞ

İstanbul: yüzde 2,2

Ankara: yüzde 2,4

İzmir: yüzde 3,6

YILLIK ARTIŞTA İSTANBUL ÖNDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre:

İstanbul: yüzde 39,4

Ankara: yüzde 37,7

İzmir: yüzde 35

BÖLGELERDE KİRA ARTIŞINDA DOĞU ANADOLU ZİRVEDE

Yıllık yeni kiracı kira endeksinde en yüksek artış yüzde 40,5 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars ve Iğdır bölgesinde görüldü.