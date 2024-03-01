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TCMB: Ödeme Sistemleri yenilenmiş haliyle devreye alındı

TCMB: Ödeme Sistemleri yenilenmiş haliyle devreye alındı TCMB, ödeme sistemlerinin yenilenmesine ilişkin basın duyurusu yayınladı. TCMB, ayrıca geçen yıl TCMB Ödeme Sistemleri’nde yaklaşık 780 milyon adet işlemin mutabakatının gerçekleştirildiğini ve günlük ortalama işlem adedinin 3,1 milyonu bulduğunu belirten bir açılama yaptı.