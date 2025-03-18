TCMB; Pay Fix, İninal ve Aypara'nın faaliyet izinlerini durdurdu

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faaliyet izinleri durdurulmuş olan Pay Fix, Aypara ve İninal'e ilişkin açıklama yaparak 3 ödeme şirketinin faaliyetini durdurduğunu bildirdi.

TCMB, gözetimi ve denetimi altındaki Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Pay Fix), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. (İninal) ve Aypara Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin (Aypara) aralarında yer aldığı şirketler hakkında adli makamlar tarafından yürütülen soruşturma konusunda basındaki haberlere dair ilgilendirme yayınladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), dün Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş.’nin nitelikli ortağı Pay Fix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin mülkiyetinde bulunan yüzde 79 oranındaki hissesine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına karar vermişti.

"İDARİ VE MALİ TEDBİRLER UYGULANDI"

TCMB duyurusunda, şu ifadeler yer aldı:

Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izinlerinin durdurulmasına giden süreçte; 30 Eylül 2024 tarihli ve 11724/21323 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix hakkında 6493 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında idari ve mali tedbirler uygulanmıştır.

"FAALİYET İZİNLERİ DURDURULDU"

28 Şubat 2025 tarihli ve 11799/21398 sayılı TCMB kararıyla ise Pay Fix’in 6493 sayılı Kanunun 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve ödeme aracının kabulü ile sınırlı olmak kaydıyla (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetlerini sunma konularındaki faaliyet izinleri 6493 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca durdurulmuştur.

İDARİ PARA CEZASI

Ayrıca, 6493 sayılı Kanunun 27’nci maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Bunlara ek olarak, söz konusu soruşturma kapsamında yapılan değerlendirmeler neticesinde ise 14 Mart 2025 tarih ve 11811/21410 sayılı TCMB kararı ile Pay Fix, Aypara ve İninal’ın 6493 sayılı Kanun kapsamında tüm faaliyet izinleri durdurulmuştur.

"TCMB, GÖZETİM VE DENETİM GÖREVİNİ YÜRÜTTÜ"

TCMB, ödeme ve elektronik para kuruluşlarının güvenli, kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini proaktif yaklaşımla sürdürmektedir. Bu kapsamda düzenlenen inceleme raporları görev alanları kapsamında değerlendirilmek üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır.

FAALİYETTE BULUNAN ÖDEME KURULUŞLARI VE FAALİYET İZNİ KAPSAMLARI

Ödeme kuruluşlarının 6493 sayılı Kanun'un 12 nci maddesi uyarınca sunmaya yetkili oldukları ödeme hizmetleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 6493 sayılı Kanun'un 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında faaliyet iznine sahip olan ödeme kuruluşlarının izin kapsamı yalnızca 'ödeme aracının kabulü' ile sınırlıdır.