TCMB rezervleri 123,8 milyar dolar oldu TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 22 Mart haftasında, bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 53 milyon dolar azaldı.

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, döviz ve altın rezervlerinin toplamından oluşuyor.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 22 Mart haftasında, bir önceki haftaya göre 4 milyar 53 milyon dolar azalışla 127 milyar 897 milyon dolardan 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 210 milyon dolar azaldı

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 22 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 4 milyar 210 milyon dolar azalışla 70 milyar 681 milyon dolara düştü.

Brüt döviz rezervleri, 15 Mart'ta 74 milyar 891 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Altın rezervleri 157 milyon dolar arttı

Bu dönemde altın rezervleri, 157 milyon dolar artışla 53 milyar 6 milyon dolardan 53 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)