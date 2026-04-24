TCMB rezervleri 3 haftadır aralıksız artıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

TCMB rezervleri, 28 Şubat'ta başlayan İran Savaşı'nın ardından düşüşe geçmişti.

Nisan ayı başından bu yana rezervlerde görülen artış trendi üçüncü haftada da devam etti.

174,5 MİLYAR DOLAR

Buna göre, Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 17 Nisan haftasında, bir önceki haftaya göre 3 milyar 552 milyon dolar artışla 170 milyar 915 milyon dolardan 174 milyar 467 milyon dolara çıktı.

DÖVİZ REZERVLERİ

TCMB’nin döviz rezervleri, önceki hafta 64 milyar 67 milyon 365 bin 772,3 dolar olan seviyesinden 61 milyar 820 milyon 660 bin 44,6 dolar seviyesine geriledi.

ALTIN REZERVLERİ

TCMB’nin altın rezervleri 106 milyar 847 milyon 383 bin 790,7 dolar seviyesinden 112 milyar 646 milyon 813 bin 097 dolara çıktı.