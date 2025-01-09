TCMB rezervleri tekrar artışa geçti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri 3 Ocak haftasında brüt rezervler 155,1 milyar dolardan 157,9 milyar dolara yükseldi.

NET REZERVLER

Aynı hafta net rezervler de 63,6 milyar dolardan 67,8 milyar dolara yükseldi.

SWAP HARİÇ NET REZERVLER

Swap hariç net rezervlerde de toparlanma görüldü. Verilere göre 3 Ocak haftasında swap hariç net rezervler 46,7 milyar dolar oldu.

Bir önceki hafta swap hariç net rezervler 43,7 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

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