TCMB rezervlerinde artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri geçen hafta 6,7 milyar dolar artarak 162 milyar dolara yükselirken, net rezerv 46 milyar dolara çıktı.

Bankacı hesaplamalarına göre artışta swap işlemleri etkili olurken, swap hariç net rezerv gerilemeye devam etti.

Resmi veri ise perşembe günü açıklanıyor.

Merkez Bankası rezervleri , İran savaşı başından beri 55 milyar dolar düşüş gösterirken, toplam rezerv 3 Nisan ile sona eren geçen hafta 6,7 milyar dolar artışla 162 milyar dolara yükseldi.

SAVAŞ ORTAMINDA İLK YÜKSELİŞ

İran savaşının başlamasından bu yana bir ilk olan artışta, hesaplamalara göre, net rezerv geçen hafta 11 milyar dolar artışla 46 milyar dolara yükseldi.

TCMB'nin lokal bankalar ile geçen hafta başladığı LSEG CBT15 sayfasında açıklanan swap işlemleri, başladığı ilk hafta toplam ve net rezerve 13 milyar dolar yukarı etki yarattı. Bunu dışarıda tutan swap hariç net rezerv geçen hafta 2 milyar dolar düşüşle 18 milyar dolara geriledi.

Bankacılar TCMB'nin geçen hafta 5 milyar dolar daha döviz satışı yaptığını hesaplarken, böylece savaş başından beri yapılan toplam satış 49 milyar dolara ulaştı.