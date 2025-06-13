TCMB rezervlerinde yükseliş eğilimi sürdü

Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri art arda beşinci haftada da yükseldi.

Merkez Bankası’nın 5 Haziran haftasındaki rezervleri açıklandı.

Rezervlerdeki artış, döviz talebindeki azalma, ihracat gelirlerinin Merkez Bankası’na yönlendirilmesi ve yabancı sermaye girişleriyle ilişkilendiriliyor.

ALTIN REZERVLERİNDE TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Altın rezervleri ise dikkat çekici bir yükseliş yaşadı.

Geçen hafta 83 milyar 164 milyon dolar olan altın rezervleri, yaklaşık 2,4 milyar dolarlık artışla 85 milyar 573 milyon dolara ulaşarak yeni zirvesini gördü.

DÖVİZ REZERLERİ

Bankanın 6 Haziran ile sona eren haftaya ilişkin açıkladığı verilere göre, döviz rezervleri 280 milyon dolar artışla 70 milyar 26 milyon dolardan 70 milyar 306 milyon dolara çıktı.

Böylece döviz rezervleri üst üste beşinci haftada da artış kaydetti.

TOPLAM REZERVLER

Toplam rezervler ise 153 milyar 190 milyon dolardan 155 milyar 878 milyon dolara yükselerek güçlü seyrini sürdürdü.