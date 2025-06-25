TCMB: Haziran ayı için sektörel enflasyon beklentileri geriledi

Ekonomi yönetimi için enflasyon verisi kadar enflasyon beklentileri de büyük önem taşıyor.

Bu aşamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına dair sektörel enflasyon beklentilerini paylaştı.

Buna göre 2025 yılı Haziran ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, bir önceki aya göre piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 39,8 seviyesine, hanehalkı için 6,9 puan azalarak yüzde 53,0 seviyesine geriledi.

GERİLEYEN ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Piyasa katılımcıları için 0,5 puan azalarak yüzde 24,6 seviyesine geriledi.

Reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 39,8 seviyesine geriledi.

Hanehalkı için 6,9 puan azalarak yüzde 53,0 seviyesine geriledi.

ENFLASYONUN DÜŞECEĞİNİ BEKLEYEN HANE HALKI

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 2,9 puan artarak yüzde 30,7 seviyesinde gerçekleşti.

SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde ediliyor.