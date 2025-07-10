TCMB toplam rezervleri 164 milyar 397 milyon dolara çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

TCMB haftalık verilerine göre, 4 Temmuz ile sona eren haftada döviz rezervleri 8 milyar 691 milyon dolar artarak 71 milyar 94,6 milyon dolardan 79 milyar 786 milyon dolara yükseldi.

TCMB döviz rezervleri üst üste üçüncü haftasında da artış gösterdi ve son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Altın rezervleri 83 milyar 316 milyon dolardan 84 milyar 611 milyon dolara olarak kayıtlara geçti.

TOPLAM REZERVLER

Böylece toplam rezervler 154 milyar 410,8 milyon dolar olan seviyesinden, 164 milyar 397 milyon dolara çıktı.