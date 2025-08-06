TCMB: Yıllık enflasyon tüm ana gruplarda geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yayımladığı fiyat gelişmeleri raporunda yıllık enflasyonun tüm ana gruplarda gerileme kaydettiğini bildirdi.

Rapora göre, yıllık enflasyon tüm ana gruplarda geriledi.

Aylık bazda, enerji ile hizmet grupları fiyat artışlarıyla öne çıkarken, gıda fiyatlarındaki olumlu seyir sürdü.

GIDA FİYATLARI YATAY SEYRETTİ

Gıda fiyatları, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki düşüşün işlenmiş gıda fiyatlarındaki artış ile dengelenmesi sonucu yatay seyretti.

EN YÜKSEK FİYAT ARTIŞI ENERJİ GRUBUNDA

Ana gruplar arasında en yüksek fiyat artışı enerji grubunda kaydedildi. Bu gelişmede, doğalgaz tüketici tarifesinde yapılan artış, akaryakıt ve tüp gazdaki maktu vergi güncellemesi ile akaryakıt kaynaklı geçen aydan sarkan etkiler belirleyici oldu.

HİZMET GRUBUNDA KİRA ÖNE ÇIKTI

Hizmet grubunda aylık enflasyon yükselirken, bu dönemde zamana bağlı fiyat belirleme eğilimi güçlü olan haberleşme, sağlık ve kira alt kalemleri öne çıktı.

Temel mal fiyat artışı temmuz ayında bir miktar yavaşlarken, giyim ve ayakkabı alt grubundaki zayıf seyir bu gelişmede önemli rol oynadı.

ÜRETİCİ FİYATLARI

Üretici fiyatları bu dönemde yüzde 1,73 artış kaydederken, yıllık üretici enflasyonu 0,26 puan azalışla yüzde 24,19’a geriledi.

Bu görünüm altında, aylık enflasyonun ana eğilimi temmuz ayına özgü unsurlarla geçici olarak yükselirken, üç aylık ortalamalar bazında kademeli yavaşlamanın sürdüğü izlendi.

Gıda ve alkolsüz içecekler, hizmet, temel mallar ve enerji gruplarının enflasyona katkıları azaldı.

Temel mal grubu fiyatları yatay seyretti.

Yıllık enflasyon, işlenmemiş ve işlenmiş gıda alt gruplarında azaldı.