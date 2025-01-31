TCMB'den TL depo alım ihaleleri

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası (TL) depo alım ihaleleri düzenleyerek piyasada likidite yönetimi yaptı.

Bu ihaleler, bankalar arasında kısa vadeli likidite sıkışıklığını engellemeyi ve faiz oranlarını düzenlemeyi amaçlıyor.

Merkez Bankası, 660 milyar liralık, 100 milyar liralık ve 20 milyar liralık olmak üzere üç TL depo alım ihalesi açtı.

3 ŞUBAT'TA 660 MİLYAR LİRA

TCMB'nin, 3 Şubat vadeli 660 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 608 milyar 217 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 44,97, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

7 ŞUBAT 20 MİLYAR LİRA

Bankanın 7 Şubat vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 1 milyar 550 milyon lira oldu.

28 ŞUBAT'TA 100 MİLYAR LİRA

28 Şubat vadeli 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif ve gerçekleşme tutarı 9 milyar lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 45,94, maksimum faiz oranı yüzde 45,99 ve ortalama faiz oranı yüzde 45,95 olarak gerçekleşti.

FAİZ ORANI

İhalede, minimum, maksimum ve ortalama faiz oranı yüzde 45 olarak ilan edildi.