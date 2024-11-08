TCMB'den yıl sonu yüzde 44 enflasyon tahminine göre maaşlarda yeni hesaplama

Özel Haber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporu'nu Ankara'da paylaştı.

Karahan, 2024 ve 2025 yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 44 ve 21 olarak yukarı yönlü güncellendiğini ve 2026'da yüzde 12'ye gerileyeceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Bu yıl sonu enflasyon tahmini değişikliği, asgari ücretten emeklilere ve memurlarla memur emeklilerine kadar maaşlardaki hesaplamaları yeniden yapmayı gerektirdi.

OCAK 2025 İÇİN

Memur zammı Ocak 2025'te belirlenecek. 6 aylık enflasyon rakamları netleşince memur maaş zammı de şekillenecek.

Ocak 2025 memur zammı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon enflasyon oranını duyurması sonrası netleşecek.

MEMUR ZAMMI İÇİN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ

Ekim eflasyonu açıklandığında enflasyon farkı da netleşmişti. 4 aylık toplam enflasyon oranı yüzde 12,06 olarak belirlendi. Bu rakama kasım ve aralık verisi de ilave edilince zam oranı artacak.

4 AYLIK ENFLASYON FARKI İLE MAAŞ ZAMMI TABLOSU

4 aylık enflasyon: Yüzde 12,06

SSK, Bağkur emekli zammı: Yüzde 12,06

Memur zammı: Yüzde 7,98 (Memur enflasyon farkı: Yüzde 1,88 +Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6)

OCAK 2025 SSK-BAĞKUR ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

Emekliler, her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlarına zam alıyorlar. Temmuz-Aralık ayları arasındaki 6 aylık enflasyon farkı SSK ve Bağkur emeklileri maaş zam oranı olacak.

OCAK 2025 MEMUR ZAMMI NASIL BELİRLENECEK?

Memurlar, her yıl ocak ve temmuz aylarında maaşlarına zam alıyorlar. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının toplamı bu zam oranını belirliyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde yapılan toplu sözleşme zammının üzerinde gerçekleşen enflasyon oranıyla belirleniyor.

TOPLU SÖZLEŞME ORANI

2024 Temmuz ayında bu toplu sözleşme zammı yüzde 10 olarak belirlenmişken, 2025 Ocak ayında ise yüzde 6 olacak. Memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Bu zam oranları enflasyonun altında kalırsa gerçekleşecek. Enflasyon zam oranlarından yüksek kalırsa memur ve memur emeklileri enflasyon farkını da zam olarak maaşlarında görecek.

MERKEZ BANKASI'NIN SON RAPORUNA GÖRE HESAPLAMA

Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük enflasyon tahminine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nin 2.677,50 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Bu rakamlara göre 6 aylık zam tablosu ise şöyle oluştu:

6 AYLIK MAAŞ ZAMMI TABLOSU

6 aylık enflasyon: Yüzde 15,45

SSK, Bağkur emekli zammı: Yüzde 15,45

Memur zammı: Yüzde 11,25 (Memur enflasyon farkı: Yüzde 4,95 + Memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6)

EN DÜŞÜK SSK-BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI: 14 BİN 431,25 LİRA

En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olarak kullanılıyor. TCMB yıl sonu enflasyon tahmini farkı ile birlikte 1.931,25 lira zamla birlikte 14 bin 431,25 lira maaş alınmasına şimdiden hak kazanıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI: 43 BİN 584,41 LİRA

En düşük memur maaşı 39 bin 177 lira olarak kullanılıyor TCMB yıl sonu enflasyon tahmini farkı ile birlikte 4 bin 407,41 lira zamla birlikte 43 bin 584,41 lira maaş alınmasına şimdiden hak kazanıldı.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI: 19 BİN 565,53 LİRA

En düşük memur maaşı 17 bin 587 lira olarak kullanılıyor TCMB yıl sonu enflasyon tahmini farkı ile birlikte 1.978,53 lira zamla birlikte 19 bin 565,53 lira maaş alınmasına şimdiden hak kazanıldı.

MERKEZ BANKASI'NIN SON RAPORUNA GÖRE MEMURLARIN ZAM ORANI

UNVANLAR / DERECE / 2024 Temmuz-Aralık

ŞUBE MÜDÜRÜ - 1/4 (Üniversite Mezunu): 59 bin 467 liradan 66 bin 157,46 liraya

MEMUR / (Universite Mezunu) - 9/1: 40 bin 817 liradan 45 bin 409,91 liraya

UZMAN ÖĞRETMEN - 1/4: 52 bin 568 liradan 58 bin 481,90 liraya

ÖĞRETMEN - 1/4: 47 bin 433 liradan 52 bin 769, 21 liraya

BAŞKOMİSER - 3/1: 58 bin 338 liradan 64 bin 9001,02 liraya

POLİS MEMURU - 8/1: 52 bin 816 liradan 58 bin 757,80 liraya

UZMAN DOKTOR - 1/4: 97 bin 836 liradan 108 bin 842,55 liraya

HEMŞİRE (Üniversite Mezunu) - 5/1: 47 bin 909 liradan 53 bin 298,76,92 liraya

MÜHENDİS - 1/4: 60 bin 663 liradan 67 bin 487,58 liraya

TEKNİSYEN - 11/1 (Lise Mezunu): 42 bin 313 liradan 47 bin 73,21 liraya

PROFESÖR - 1/4: 86 bin 378 liradan 96 bin 95,52 liraya

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ - 7/1: 57 bin 243 liradan 63 bin 682,83 liraya

VAİZ - 1/4: 49 bin 582 liradan 55 bin 159,97 liraya

AVUKAT - 1/4: 57 bin 28 liradan 63 bin 443,65 liraya