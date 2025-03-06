TCMB'nin faiz kararından önce piyasalar! 6 Mart'ta altın ve döviz fiyatları

AA

Küresel piyasalarda, ABD'nin tarife adımları sonrası gerilimi hafifleten muafiyet açıklamalarının etkisiyle pozitif bir seyir izlenirken, yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı faiz kararına çevrildi.

Yapılan anketlere göre yüzde 45 olan politika faizinin yüzde 2,5 ve 250 baz puan gerileyerek yüzde 42,5'e düşürülmesi bekleniyor.

ALTININ ONSU

Altının ons fiyatı ise dün yüzde 0,2 yükselişle 2 bin 922 dolardan kapanırken, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 2 bin 919 dolardan işlem görüyor.

Gram altın: 3 bin 414 lira

Çeyrek altın: 5 bin 790 lira

Cumhuriyet altını: 23 bin 601 lira

Tam altın: 23 bin 172 lira

Yarım altın: 11 bin 586 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 36,4196'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 36,4494 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 36,4494 lira

Euro: 39,5492 lira

Sterlin: 47,1479 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise güne önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 69,50 dolardan başladı.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,94 değer kazanarak 10.188,85 puandan tamamlarken, bugün TCMB'nin faiz kararı yatırımcıların odağında bulunuyor.

FAİZ BEKLENTİSİ

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, mart ayında TCMB'nin politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 42,5'e çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.