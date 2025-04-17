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TCMB'nin faiz kararından sonra piyasalar! 17 Nisan'da altın ve döviz fiyatları

TCMB'nin faiz kararından sonra piyasalar! 17 Nisan'da altın ve döviz fiyatları Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında piyasalara bakıldığında, ilk refleks olarak dövizde ve altında sınırlı düşüşlerin yaşandığı görüldü. Gram altın, 3 bin 357 lira ve dolar da 38,1242 lira oldu.