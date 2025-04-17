TCMB'nin faiz kararından sonra piyasalar! 17 Nisan'da altın ve döviz fiyatları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı.
Politika faizinin sabit kalması bekleniyordu.
Ancak açıklanan oran beklentilerin üzerinde gelince, döviz ve altında ilk tepki sınırlı düşüş yönünde oldu.
ALTINDA YENİ REKOR
Son dönemde yatırımcıların altına yönelmesi ile birlikte altının onsu 3 bin 357 dolarla yeni bir rekor daha getirdi.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:
Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini açıklaması yatırımcıların odağında bulunuyordu.
Veri sonrasında piyasalar şöyle şekillendi:
Gram altın: 3 bin 357 lira
Çeyrek altın: 6 bin 924 lira
Cumhuriyet altını: 28 bin 215 lira
Tam altın: 27 bin 700 lira
Yarım altın: 13 bin 850 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar: 38,1242 lira
Euro: 43,7173 lira
Sterlin: 50,6761 lira
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