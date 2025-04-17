TCMB'nin faiz kararından sonra piyasalar! 17 Nisan'da altın ve döviz fiyatları
Özel Haber

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı.

Politika faizinin sabit kalması bekleniyordu.

Ancak açıklanan oran beklentilerin üzerinde gelince, döviz ve altında ilk tepki sınırlı düşüş yönünde oldu.

ALTINDA YENİ REKOR

Son dönemde yatırımcıların altına yönelmesi ile birlikte altının onsu 3 bin 357 dolarla yeni bir rekor daha getirdi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:

Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini açıklaması yatırımcıların odağında bulunuyordu.

Veri sonrasında piyasalar şöyle şekillendi:

Gram altın: 3 bin 357 lira

Çeyrek altın: 6 bin 924 lira

Cumhuriyet altını: 28 bin 215 lira

Tam altın: 27 bin 700 lira

Yarım altın: 13 bin 850 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar: 38,1242 lira

Euro: 43,7173 lira

Sterlin: 50,6761 lira

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Aslı Didari
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