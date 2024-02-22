Tekirdağ'da her 3 kişiye bir araba düşüyor TÜİK'in açıkladığı trafikteki otomobil sayısının o şehrin nüfusuna oranına bakıldığında; Tekirdağ'da yaşayanlar başına düşen otomobil sayısı dikkati çekti.

İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre ocak ayında toplam 213 bin 493 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK'in verdiği verilerde nüfusu 1 milyon 167 bine dayanan Tekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı ise 325 bin 882 oldu.

Buna göre; Tekirdağ’da 2024 yılı Ocak ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, bir önceki aya göre 2 bin 161 bir önceki yılın aynı ayına göre 23 bin 645 adet arttı.

Tekirdağ'da ortalama 3 kişiye bir araç düştü

Bu verilere göre 2023 yıl sonu nüfus istatistiklerinde nüfusu 1 milyon 167 bine dayanan Tekirdağ’da, ortalama 3 kişiye bir araç düşüyor.

Tekirdağ’daki toplam 325 bin 882 motorlu kara taşıtının, yüzde 51,6''sına denk gelen 168 bin 95’i otomobil, yüzde 1,8'inedenk gelen 5 bin 955’i minibüs, yüzde 1,7'ye denk gelen 5 bin 525’i otobüs, yüzde 15,7'e denk gelen 51 bin 26’sı kamyonet, yüzde 3,8'e denk gelen 12 bin 416’sı kamyon, yüzde 14,8'ine denk gelen 48 bin 190’ı motosiklet, yüzde 0,4'e denk gelen 1.186’sı özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 10,3'e denk gelen 33 bin 489’u traktörlerden oluştu.

Tekirdağ'da devri yapılan taşıtlar

Tekirdağ’da ocak ayında 7 bin 686 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ’da devri yapılan toplam 7 bin 686 taşıt içinde otomobil yüzde 64,4 ile ilk sırada yer aldı.

Otomobili sırasıyla yüzde 17,1 ile kamyonet, yüzde 6,7 ile motosiklet ve yüzde 4,2 ile traktör takip etti. Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 7,6’sını ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ, Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahip

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında, 2024 yılı Ocak ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 28 milyon 951 bin 792 adet araç bulunduğu görülürken Tekirdağ‘ın, toplam 325 bin 882 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahip olduğu açıklandı.

Trafiktaki en yüksek artış ise motosiklette yaşandı

Tekirdağ’da 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla motosiklet (yüzde 26,3), özel amaçlı taşıt (yüzde 13), minibüs (yüzde 7,3), otomobil (yüzde 6,1), kamyonet (yüzde 4,1), kamyon (yüzde 3,8), traktör (%2,7) ve otobüs (yüzde 1,5) şeklinde gerçekleşti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)