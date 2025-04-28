Tekirdağ'da yerli buğday çeşidi tescillendi: NKÜ Paşaeli

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"NKÜ Paşaeli", Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi akademisyenlerinin 12 yıl süren ıslah çalışmaları sonucu geliştirdiği yeni bir buğday çeşidi.

"NKÜ Paşaeli", Tarım ve Orman Bakanlığı Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğünce tescillendi.

Paşaeli, beyaz daneli olması, yüksek verimi ve hastalıklara dayanıklılığıyla dikkati çekiyor.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Başer, yeni çeşidin, ülke tarımına önemli katkı sunacağını aktardı.

YENİ ÇEŞİT BUĞDAYIN İSMİ "NKÜ PAŞAELİ" OLDU

Başer, "Farklı çeşitleri melezleyerek en iyi kombinasyonları seçtik. 3 yıl önce aday çeşidimizi TTSM'ye gönderdik. Yapılan denemeler sonucunda 'NKÜ Paşaeli' ismiyle tescil edilmesi uygun görüldü." dedi.

NKÜ PAŞAELİ'NİN ÖZELLİKLERİ

-Beyaz daneli.

-Yüksek verimli. Verim dönümde 900 kilograma kadar çıkabiliyor.

-Hastalıklara karşı dayanıklı.

-Kışlık ve orta erkenci.

-Enerji değeri 300 ile 400 arasında.

-Yatma problemi yok.

-Soğuklara karşı dayanıklı.

-Verim 900 kilograma kadar çıkabiliyor.

DİĞER BUĞDAY ÇEŞİTLERİ

NKÜ Ziraat Fakültesi akademisyenleri, daha önce "Ziraat", "Lider", "Ergene", "Zirve" ve "Asia" isimli buğday çeşitlerini de tescil ettirmişti.