Tekirdağ'da yük gemisinden çalınan 84 ton buğday ele geçirildi Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tekirdağ'da liman sahasında kuru yük gemisinden çalındığı belirlenen 84 ton ekmeklik buğdayın ele geçirildiği bildirildi.

AA

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, denetimleri sonucunda yasa dışı bir yüklemeyi tespit etti.

Önce Tekirdağ'da liman sahasında, kuru yük gemisinden 84 ton ekmeklik buğday çalındı.

Sonra da ekmeklik buğdayları yasal sahiplerinden habersiz, gemiden tırlara yükleyerek kaçak olarak ülkeye sokmaya teşebbüs eden zanlılar yakalandı.

Gemideki buğdayı tırlara yükleyip yurda kaçak sokmaya çalıştılar

Şebeke üyelerinin tırları limandan çıkarmaya hazırlandığı noktada, Tekirdağ Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri şebekenin faaliyetlerini tespit etti.

Buğdaylara el kondu

Ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda, 84 ton ekmek yapımında kullanılan buğday ele geçirildi.

5 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olayla ilgili 5 şüpheli adliyeye sevk edilirken, konuya ilişkin soruşturma Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)