Tekirdağ'da zeytin hasadı heyecanı sürüyor

AA

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde devam eden zeytin hasadından 15 bin ton rekolte bekleniyor.

İlçeden birçok ülkeye ihracat yapıldığı gibi Çin, Rusya ve Bulgaristan'la görüşmeler sürüyor.

Bu ülkelere de zeytinyağı göndermek hedefleniyor.

Üreticilerin mart ayında ağaçların budanmasıyla başlayan mesaisi, tarlaların sürülmesi ve ağaçların ilaçlanmasıyla devam etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla işçiler tarafından titizlikle toplanan zeytinler, sandıklara yerleştirildikten sonra nakil için hazır hale getiriliyor.

Gün boyunca toplanan zeytinler, daha sonra araçlara yüklenerek fabrikaya götürülüyor.

ZEYTİNYAĞI ELDE EDİLİYOR

Fabrikaya götürülen zeytinden yıkama, kırma, pres işlemlerinden sonra zeytinyağı elde ediliyor.

"ŞARKÖY'DE 2 BİN 500 ÜRETİCİ VAR"

Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, Şarköy ilçesinde zeytinciliğin önemli tarımsal faaliyetlerden olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

İlçede genel olarak Gemlik tipi sofralık zeytin yetiştiriciliği yapılmaktadır. Çiftçilerimiz sofralık olarak yetiştirdikleri zeytinin büyük bir kısmını satarken, bir kısmını da kendisi işleyerek değerlendirmektedir. İlçede zeytin yetiştiriciliği, 2 bin 500 üretici tarafından 41 bin 500 dekar alanda yapılmaktadır.

Saygı, ilçedeki zeytinyağının kendine özgü tat ve aromasıyla diğer zeytinyağlarına göre farklılık gösterdiğini dile getirdi.

ŞARKÖY'DEN BİR SEZONDA15 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Zeytin veriminin bu sene yeterli yağış düşmemesine rağmen üreticiyi sevindirdiğini belirten Saygı, "Zeytinin, olgunluk seviyesi, erken sıkılması, hasat sonrası bekletilme süresi, hastalık ve zararlıya maruz kalıp kalmama ve sıkım şekline bağlı olarak yağın kalitesi değişiklik göstermektedir. İlçemizde 2024 yılı zeytin rekoltesinin takriben 15 bin ton civarında olacağı, yaklaşık yüzde 30'unun sofralık, geri kalanın yağlık olarak değerlendirileceği öngörülmektedir." diye konuştu.

"HASAT 1 AY DAHA DEVAM EDECEK"

Üreticilerden Halil Şen ise bu sene verimin iyi olduğunu belirterek, "Yağmur yağmadığı için bazı kesimlerde zeytinler küçük kaldı. Bu sene istenilen yağmurlar olmuş olsaydı verimin tadına doyum olmazdı. Hasat 1 ay daha devam edecek." dedi.