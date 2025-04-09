Tekstil ve ayakkabının hangi hayvanın derisinden yapıldığı etikette yer alacak

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Ticaret Bakanlığı, son dönemde yaşanılan bazı olaylar nedeniyle “Hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde bilgilendirme zorunluluğu" getirerek yeni bir tedbir aldı.

Bilgilendirmenin; satın alma işleminden önce kolayca görülebilecek, okunabilecek ve tüketicileri yanıltmayacak şekilde Türkçe olarak yapılması zorunlu tutuldu.

Böylece tüketici, satın aldığı ürünün hangi hayvana ait olduğunu bilerek hareket edecek.

Söz konusu düzenleme, 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı.

TEKSTİL VE AYAKKABI ÖNCELİKLİ

Tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere, Ticaret Bakanlığı’nın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinde hayvansal menşeli parça yer alması durumunda, bu parçaların hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilere belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

ÜRÜNÜN HANGİ HAYVANDAN ELDE EDİLDİĞİ AMBALAJ ÜZERİNE YAZILACAK

Ticaret Bakanlığı tarafından alınan karara göre, piyasaya arz edilen hayvansal menşeli parça içeren ürünlerin hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilere sunulması, tüketicilere yapılacak bu bilgilendirmenin ürünün etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden bir belgede yer alması, uzaktan iletişim araçları yoluyla yapılan satışlarda da, bu bilginin ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciye sunulması, bilgilendirmenin satın alma işleminden önce açık, okunabilir ve yanıltıcı olmayacak şekilde Türkçe yapılması zorunluluğu getirildi.

DOĞAL DERİ YERİNE DOMUZ DERİSİ

Bir markanın Türkiye’de satışa çıkardığı bir modelinde domuz derisi kullanıldığına ilişkin yeterli bilgilendirme yapılmaması dolayısıyla ceza kesilmişti.

550 BİN LİRA CEZA

Ticaret Bakanlığı’na bağlı olan Reklam Kurulu, .ayakkabı modelinde domuz derisi kullanıldığı için markaya 550 bin TL para cezası uygulamıştı.

REKLAMI DURDURULDU

Reklam Kurulu, kurumun açıklama talebine cevap vermemesi dolayısıyla şirkete reklam durdurma cezası da vermişti.

TİCARET BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Tüketicilerin hayvansal menşeli parça içeren ürünlerin içerikleri hakkında bilgiye ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan tebliğle ilgili Ticaret Bakanlığı, şu açıklamada bulundu.

HAYVANSAL MENŞELİ PARÇA İÇEREN TÜKETİCİ ÜRÜNLERİNDE AÇIK VE ANLAŞILIR BİLGİLENDİRME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere, Ticaret Bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinde hayvansal menşeli parça yer alması durumunda, bu parçaların hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilerimize belirtilmesi zorunlu hale getirildi.



Düzenlemeye göre;



Piyasaya arz edilen hayvansal menşeli parça içeren ürünlerin hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilere sunulması,



Tüketicilere yapılacak bu bilgilendirmenin ürünün etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden bir belgede yer alması,



Uzaktan iletişim araçları yoluyla yapılan satışlarda da, bu bilginin ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciye sunulması,



Bilgilendirmenin satın alma işleminden önce açık, okunabilir ve yanıltıcı olmayacak şekilde Türkçe yapılması,



zorunluluğu getirilmiştir.

"TİCARET BAKANLIĞI OLARAK TÜKETİCİ ODAKLI DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"