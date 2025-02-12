Ünlü markayı Bakanlık ifşa etti! Ayakkabıları domuz derisinden çıktı...

Yağmur Uçar

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, fiyat denetimlerinin yanı sıra ürün güvenliğine yönelik incelemelerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda, dünya çapında faaliyet gösteren ayakkabı üreticisi Adidas’a idari para cezası uygulandı.

DOMUZ DERİSİ ÇIKTI

Sürecin, "Samba OG" model ayakkabının içeriğinde domuz derisi bulunduğunun tespitiyle başladığı belirtildi.

Adidas’ın Türkiye’deki satış platformunda, ürün açıklamalarında sadece ‘doğal deri’ ifadesine yer verildiği, ancak domuz derisi kullanımıyla ilgili bir bilginin yer almadığı belirlendi.

PARA CEZASI KESİLDİ

Reklam Kurulu, Adidas’tan 14 Kasım 2024’te, ürün içeriği hakkında detaylı bilgi talep etti. Fakat firma bu isteğe yanıt vermedi.

Reklam Kurulu, Adidas’ın savunmasız kalması nedeniyle, firma hakkında 550 bin 59 TL idari para cezası ve ilgili reklamların durdurulmasına yönelik karar aldı.