Temiz enerji odaklı projelere kredi paketi bekleniyor İklim değişiklikleri nedeniyle yaşanan olumsuzluklara karşı geliştirilen projelerin düşük faizli kredilerle desteklenmesi planlanıyor.

AA

Dünyada yenilenebilir enerji kullanan tesislere ve bu yatırımlara daha fazla finansman ve yatırım imkanı tanınıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, dünyada yenilenebilir enerji kullanan tesislere ve bu yatırımlara daha fazla finansman ve yatırım imkanı oluştuğunu belirtti.

Dönmez, Ayaş Tarım GES'in açılışı kapsamında yaptığı değerlendirmede, dünya genelinde çevreyi kirleten ve çevrenin önemsenmediği yatırımlara finansman bulunmasının zorlaştığını söyledi.

Dünya Bankası'ndan 400-500 milyon dolar arası kredi paketi bekleniyor

Dünya Bankası ve diğer finans kuruluşlarından Türkiye'de yapılacak temiz enerji odaklı projelere 400-500 milyon dolar arası kredi paketinin beklendiğini bildirdi.

Düşük faizli kredi olanağı

Bakanlık olarak tüm uluslararası kuruluşlarla görüştüklerini ve "proje odaklı kredi" mekanizması kurguladıklarını dile getiren Dönmez, söz konusu projelerle düşük faizli kredilerin kullanılabileceğini aktardı.

"Proje odaklı kredi mekanizması kurguluyoruz"

Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın son 2-3 yıldır kullandırdığı ve kullandırılmakta olduğu fonların toplam tutarının 1,5 milyar doların üzerinde olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

Proje odaklı kredi mekanizması kurguluyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı da bunlara destek veriyor. Garanti olmaya çalışıyor. Bu projeler vasıtasıyla uluslararası fonları uzun vadeli, düşük faizli, maliyeti düşük fonları biraz hazine desteği ile sanayicimize, çiftçimize, tarım sektörümüze kullandırmayı planlıyoruz. Sanayi için yeni bir paket anlaşması yapmak üzereyiz. İlan edilecek, daha ilan edilmedi. Kalkınma ajansları üzerinden ayrıca dağıtabileceğimiz kırsal kalkınma odaklı, beklentimiz 400 ile 500 milyon dolar arasında oradan bir fonlama bulmak. Bunlar odaklı finansman olduğu için maliyetleri düşük oluyor. Dünyada yenilenebilir enerji kullanan tesislere ve bu yatırımlara daha fazla finansman ve yatırım imkanı oluştu. Dünya Bankası ve diğer finans kuruluşlarından Türkiye'de yapılacak temiz enerji odaklı projelere 400-500 milyon dolar arası kredi paketi bekliyoruz.

"Dışarıdan borçlanmanın maliyeti arttırdı"

Dönmez, dışarıdan borçlanmanın maliyeti arttırdığını uzun vadeli ve borçlanma maliyeti düşük kredilerin daha kıymetli olduğunu aktardı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)