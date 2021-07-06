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Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplarda
Bakan Kasapoğlu, ödemelerin TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını belirtti.
- AA
- 06.07.2021 - 09:40
- Güncelleme : 06.07.2021 - 09:47
Yükseköğrenim öğrencilerinin temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri, hesaplara yatırılmaya başlandı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.
BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ
Kasapoğlu, 6-10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son rakamına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.
TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Temmuz, "2" olanlar 7 Temmuz, "4" olanlar 8 Temmuz, "6" olanlar 9 Temmuz, "8" olanlar 10 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.