Euro
10.2907
-0.02%
Dolar
8.6499
-0.17%
Altın
502.39
0.63%
Borsa
1.393
0%
Bitcoin
298.918
0.72%
EXEN Coin
29.00
-2.94%
22ºC
İstanbul
Yağmur 22 C

    Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplarda

    Bakan Kasapoğlu, ödemelerin TC kimlik numarasının son numarasına göre yapılacağını belirtti.
    • AA
    • 06.07.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 09:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplarda

    Yükseköğrenim öğrencilerinin temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri, hesaplara yatırılmaya başlandı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödemelerin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

    BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ

    Kasapoğlu, 6-10 Temmuz tarihleri arasında TC kimlik numarasının son rakamına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

    TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Temmuz, "2" olanlar 7 Temmuz, "4" olanlar 8 Temmuz, "6" olanlar 9 Temmuz, "8" olanlar 10 Temmuz'da ödemelerini alabilecek.

    Temmuz ayı burs ve kredi ödemeleri hesaplarda #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir