Temmuz ayı doğum yardımları bugün hesaplarda

Aile olmayı teşvik eden sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla, sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalara devam ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ilan edilen "2025 Aile Yılı" kapsamında, doğum yardımı miktarı güncellendi.

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden biri de doğum yardımları.

Bu doğrultuda temmuz ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağı bildirildi.

DESTEK MİKTARLARI

1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1.500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini belirtti.

BUGÜNE KADAR YAPILAN DESTEK

Bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 299 bin 421 annenin hesabına yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi.

DOĞUM YARDIMLARI

Herhangi kriter gözetmeksizin, çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar ödemeleri kesintisiz devam edecek doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alınacağı bildirildi.

Başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine aynı uygulamadan ulaşılabildiği kaydedildi.