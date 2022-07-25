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Temmuz ayı kapasite kullanım oranı açıklandı

Temmuz ayı kapasite kullanım oranı açıklandı

Merkez Bankası'nın açıkladığı imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuz ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,2 oldu.