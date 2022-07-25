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    Temmuz ayı kapasite kullanım oranı açıklandı

    Merkez Bankası'nın açıkladığı imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuz ayında bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,2 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.07.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 12:52
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    Temmuz ayı kapasite kullanım oranı açıklandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1.771 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirdiği temmuz ayı kapasite kullanım oranını paylaştı.

    İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,2 seviyesinde gerçekleşti.

    Mevsimsel etkilerden arındırılmış KKO yüzde 78,1 oldu

    Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 78,1 seviyesinde gerçekleşti.

    KKO

    Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

    KKO

    KKO


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