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    Temmuz ayında emekli maaşlarına sürpriz zam

    Temmuz ayında emekli maaşlarına sürpriz zam

    Emekli vatandaşlara müjde veren Bakan Vedat Bilgin, en düşük maaşta yeniden artış yapılacağını söyledi.
    • 26.04.2022 - 13:27
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 14:22
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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan emekli maaşıyla ilgili düzenlemelerde sona gelindi.

    Konuyla ilgili ilk açıklama Bakan Vedat Bilgin'den geldi.

    Bakan Bilgin, zamlar için temmuz ayını işaret etti.

    En düşük emekli maaşı artıyor

    Temmuz ayında bir sürprizleri olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, "En düşük emekli maaşı artacak." ifadesini kullandı.

    Detaylar 1 Mayıs'ta

    A Haber'e konuşan Bakan Bilgin, detayları ve yeni rakamı ise 1 Mayıs'ta açıklayacağını belirtti.

    2022'nin Ocak ayı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşının 1.500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldığını açıklamıştı.

    Temmuz ayında emekli maaşlarına sürpriz zam #1


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