Temmuzda yapılan kartlı ödemeler yüzde 109 arttı

Bankalararası Kart Merkezi; kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarını açıkladı.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, temmuz ayı sonunda Türkiye'de 92,1 milyon adet kredi kartı, 158,6 milyon adet banka kartı ve 65,4 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

Türkiye'de kullanılan kart sayısı yüzde 15 arttı

2021 yılının Temmuz ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 15'lik, banka kartı adedinde yüzde 11'lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 28'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 316,1 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artış gösterdi.

Temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı yükseldi

BKM verilerine bakıldığında; kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile temmuz ayında yapılan toplam ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artarak 316,9 milyar lira oldu.

AA'nın haberine göre, kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 103, banka kartı ile ödemelerde yüzde 132 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 164 olarak gerçekleşti.

MTV ödemeleri internetten yapıldı

Açıklanan verilere göre, temmuz ayında 316,9 milyar lira tutarında kartlı ödeme gerçekleşirken, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) için internetten ödemeler tercih edildi.

MTV'nin ikinci taksitinin ödendiği temmuz ayında, bu ödemeleri de kapsayan "kamu-vergi ödemeleri" alanında, 1 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında kartlarla 13,9 milyar TL'lik ödeme yapıldı.

Temmuz ayında yabancı kartlarla yapılan ödemeler 44 milyar lirayı geçti

Yabancı turist ziyaretindeki artış temmuz ayında da devam etti ve yabancı kartlarla toplam 44 milyar lira ödeme yapıldı. Buna göre yüzde 184 oranında artış gerçekleşti. İşlem başına yapılan kartlı ödeme tutarının ise 965 liradan 1.628 liraya çıktığı görüldü.