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    Terör bitti Uludere’de köylere geri dönüşler hızlandı

    Terör nedeni ile 30 yıl önce boşaltılan köylerine, huzurun gelmesi ile birlikte geri dönenler; ev yapmaya, yaşamaya ve ekonomik faaliyetlerinin içinde bulunmaya başlamanın tatlı telaşı içinde.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 10:56
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 11:06
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    Terör bitti Uludere’de köylere geri dönüşler hızlandı

    Şırnak’ın Uludere ilçesinde güvenlik kuvvetleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonlarla terörün bitme noktasına gelmesiyle birlikte oluşan huzur, yıllar önce köylerini boşaltmak zorunda kalan köylülerin topraklarına yeniden dönmesini sağladı.

    30 YIL ÖNCE BOŞALTILAN EVLERE GERİ DÖNÜŞ

    30 yıl önce boşaltılan Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Akduman köyüne huzur ile birlikte geri dönüş yapan vatandaşlar, köylerine ev yaptı.

    AKDUMAN KÖYÜ SAKİNLERİ KÖYLERİNE DÖNÜP EV YAPIYOR

    1990’lı yıllarda terör nedeniyle boşaltılan Akduman köyü sakinleri, 30 yıl aradan sonra oluşan huzurla birlikte göç ettikleri bölgeden köyleri olan Akduman’a yeniden dönüp ev yapmaya başladı.

    Terör bitti Uludere’de köylere geri dönüşler hızlandı #1

    BAHAR VE SONBAHAR ARASI BURADA KALACAKLAR

    Köylüler bahar ile birlikte hayvanlarını getirip, sonbahar sonuna kadar köylerinde kalıp kışın ise geri döneceklerini söyledi.

    Terör bitti Uludere’de köylere geri dönüşler hızlandı #2

    ESKİ KÖYLERİNDE ARICILIK, BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK MESAİSİ BAŞLADI

    30 yıl önce köyleri boşaltılan vatandaşlar, gittikleri Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelip huzur bulan bölgede yaşamaya başladı. Huzur ile birlikte geri dönen köylüler arıcılık, büyükbaş, küçükbaş hayvancılık ve bahçeleriyle uğraşıyor.

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