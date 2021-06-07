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Terör bitti Uludere’de köylere geri dönüşler hızlandı

Terör bitti Uludere’de köylere geri dönüşler hızlandı

Terör nedeni ile 30 yıl önce boşaltılan köylerine, huzurun gelmesi ile birlikte geri dönenler; ev yapmaya, yaşamaya ve ekonomik faaliyetlerinin içinde bulunmaya başlamanın tatlı telaşı içinde.