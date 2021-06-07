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- Terör bitti Uludere’de köylere geri dönüşler hızlandı
Terör bitti Uludere’de köylere geri dönüşler hızlandı
- İHA
- 07.06.2021 - 10:56
- Güncelleme : 07.06.2021 - 11:06
Şırnak’ın Uludere ilçesinde güvenlik kuvvetleri tarafından sürdürülen başarılı operasyonlarla terörün bitme noktasına gelmesiyle birlikte oluşan huzur, yıllar önce köylerini boşaltmak zorunda kalan köylülerin topraklarına yeniden dönmesini sağladı.
30 YIL ÖNCE BOŞALTILAN EVLERE GERİ DÖNÜŞ
30 yıl önce boşaltılan Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Akduman köyüne huzur ile birlikte geri dönüş yapan vatandaşlar, köylerine ev yaptı.
AKDUMAN KÖYÜ SAKİNLERİ KÖYLERİNE DÖNÜP EV YAPIYOR
1990’lı yıllarda terör nedeniyle boşaltılan Akduman köyü sakinleri, 30 yıl aradan sonra oluşan huzurla birlikte göç ettikleri bölgeden köyleri olan Akduman’a yeniden dönüp ev yapmaya başladı.
BAHAR VE SONBAHAR ARASI BURADA KALACAKLAR
Köylüler bahar ile birlikte hayvanlarını getirip, sonbahar sonuna kadar köylerinde kalıp kışın ise geri döneceklerini söyledi.
ESKİ KÖYLERİNDE ARICILIK, BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK MESAİSİ BAŞLADI
30 yıl önce köyleri boşaltılan vatandaşlar, gittikleri Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelip huzur bulan bölgede yaşamaya başladı. Huzur ile birlikte geri dönen köylüler arıcılık, büyükbaş, küçükbaş hayvancılık ve bahçeleriyle uğraşıyor.