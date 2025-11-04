'Terörsüz Türkiye' idealinin en somut örneği: Gabar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin terörden arındırılması projesi gündemde.

Bir zamanlar terör nedeni ile gidilmeyen bölgelerde bugün spor yarışmaları yapılıyor, fotoğraf safarileri düzenleniyor ve vatandaşlar köylerine geriye doğru göç ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Terörsüz Türkiye idealimizin en somut örneğidir Gabar." mesajını paylaşarak, terörün bittiği bölgelerdeki yatırımlara ve istihdam artışına dikkati çekti.

"TERÖRÜN KARANLIĞI DEĞİL, ARTIK GABAR’DA EMEĞİN VE UMUDUN IŞIĞI PARLIYOR"

Alparslan Bayraktar, mesajında "Bir zamanlar silah seslerinin yükseldiği dağlarda bugün üretimin sesi yankılanıyor. Ürettiğimiz her bir varil petrol, bağımsız Türkiye’nin gücünü simgeliyor. Terörün karanlığı değil, artık Gabar’da emeğin ve umudun ışığı parlıyor." ifadelerini kullandı.

"BİR GÜN CAMİDEN ANONS GELDİ KÖYÜMÜZÜ BOŞALTTIK"

TPİC Operasyon işçisi Nadir Bilik Güleşli Köyü’nde yaşarken, 7 Mayıs 1974 tarihinde camiden bir anonsun yapılarak, köylerinin terk edilmesinin istendiğini şu sözlerle anlattı:

Çok iyi hatırlıyorum. 9-10 yaşlarındaydım. Akşam babamla birlikte soframızda oturuyorduk. Cami evimize çok yakındı. Hoparlör sesi geldi. Bu akşam köyü boşaltmasanız, terör köyü yakıp yıkacak. Soframızı bıraktık, o gecenin karanlığında köyü boşalttık. Ağlama sesleri… bağırma sesleri… O korkuyu o sefaleti Allah bir daha yaşatmasın.

"KORUYUCU AĞABEYİMİN ŞEHİT OLDUĞU TEPEDE BUGÜN SONDAJ YAPILIYOR"

Ağabeyim Güleşli Köyü’nden Gabar’ın Yılan Tepe mevkiinde operasyona çıktı. Pusuya düştüler. Ağabeyim şehit oldu. Ağabeyim şehit olduğu Yılan Tepe mevkiinde Allah’a şükür olsun ki şu an Naim Süleymanoğlu kulesi sondaj yapıyor.

"ARTIK BU TOPRAKLARDA KORKU YOK, ÜRETİM VAR, UMUT VAR"

Şu anda Gabar’da petrol sahalarında çalışıyorum. Şu an Allah’a şükürler olsun, silah sesleri değil de, çatışma sesleri değil de sondaj kulelerinin sesleri Gabar’da yükseliyor. Artık bu topraklarda korku yok, üretim var, umut var. Ben de bu üretimin tam ortasındayım. Benim bir hayalim vardı. Allah’a çok şükürler olsun, bugün o hayalimi gerçekleştiriyorum. Devletime hizmet ediyorum. Çalışıyorum. Çok mutluyum. Gururluyum.

Türkiye'nin Şırnak ilinin kuzeydoğusunda bulunan Gabar'da petrol çıkarma çalışmaları, tüm bölgenin desteği ile devam ediyor.