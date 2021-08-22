TESK: Mesleki eğitime ve ahilik kültürüne verilen önem artırılsın

Ekonomi ve siyasette ağırlıklı bir yeri olan Ahilik öğretisinin günümüze de yaşatılması gereğine vurgu yapan TESK Genel Başkanı Palandöken, bu sistemdeki çırak, kalfa ve ustalığın önemine değindi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mesleki eğitime ve ahilik kültürüne verilen önemin artması gerektiğini belirterek, "Mesleki eğitime, çıraklık, kalfalık ve ustalığa her zamankinden daha çok ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

AHİLİK KÜLTÜRÜNDEKİ DAYANIŞMA AZALDI

Palandöken, açıklamasında, ahilik kültüründe yaşatılan güç ve dayanışmanın günümüzde azaldığını bildirdi.

“ÇIRAKLIK, KALFALIK VE USTALIĞA HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇOK İHTİYAÇ VAR”

Mesleki eğitime ve ahilik kültürüne verilen önemin artması gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Kullanımların ve alışkanlıkların zamanla değişmesi nedeniyle zanaatkarlık, meslek edinme merakı da maalesef azalıyor. Aksine mesleki eğitime, çıraklık, kalfalık ve ustalığa her zamankinden daha çok ihtiyaç var. 1986'dan bu yana kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgeleri verilen mesleki eğitim merkezlerinde, önceki yıllarda, bu belgelere sahip kişilere kalan dersleri tamamlayarak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması verilmesi, mesleki eğitim için sevindirici bir gelişme.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ EĞİTİMİNDEN 20 BİN USTA YARARLANDI

Bu telafi eğitiminden 20 bin ustamız diplomasını aldı. Yapılan çalışmadan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'na teşekkür ediyorum. Bunun gibi gelişme ve yönlendirmelerin, yani mesleki eğitime verilen değerin artmasını diliyoruz."