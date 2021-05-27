THY, günlük 729 uçuşla Avrupa'da lider

EUROCONTROL'un açıkladığı verilere göre Avrupa'da Türk Hava Yolları günlük 729 uçuşla liderliğini sürdürdü.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, Türk Hava Yolları (THY), dün günlük 729 uçuş sayısıyla Avrupa'da en fazla sefer yapan hava yolu unvanını korudu.

2'NCİ SIRADA AIR FRANCE VAR

Listenin ilk sırasındaki THY'yi 467 uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 386 uçuşla Lufthansa, 4. sırasında 368 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 349 uçuşla Wideroe, 6. sırasında 331 KLM Royal Airline, 7. sırasında 293 uçuşla DHL Express Hava Yolları yer aldı.





PEGASUS, 8'İNCİ SIRADA

Türk Hava Yolları günlük 729 uçuşla Avrupa'da liderliğini sürdürürken, Pegasus Hava Yolları, 270 uçuşla 8. sırada.

Raporda, THY'nin, tam kapanmanın bitmesiyle beraber son iki haftada gerçekleştirdiği sefer sayısını yüzde 51, Pegasus Hava Yolları'nın ise yüzde 203 oranında artırdığı kaydedildi.