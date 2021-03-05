Ticaret Bakanı Pekcan: Türkiye ile KKTC arasında Türk lirası ile ticaret olmalı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ticaretin Türk lirası ile yapılması gerektiğini belirtti.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, KKTC'deki ziyaretleri kapsamında temaslarda bulunarak sırasıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve Başbakan Ersan Saner tarafından kabul edildi.

BAKAN PEKCAN: "TÜRKİYE KKTC ARASINDA TÜRK LİRASI İLE TİCARET OLMALI"

Bakan Pekcan ise Türkiye'nin her zaman ve her konuda KKTC'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti.

Bugün iş dünyasıyla görüşmesinde bir koşul ileri sürdüklerini hatırlatan Pekcan, "Türkiye ile KKTC arasındaki ticaret Türk lirası ile olmalı, Türkiye ile KKTC arasındaki ticarette dolar konuşulmamalı. Bakın o zaman KKTC'nin Türkiye'ye ihracatı ne kadar artıyor. Bu önemli bir konu, her iki tarafın ticareti menfaatleri açısından da son derece anlamlı." ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN SANER: "TARIM ÜRÜNLERİMİZİ TÜRKİYE'DE DE SATMAK İSTİYORUZ"

Başbakan Saner, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye ile KKTC'nin ortak bir hedefe yürüdüğünü belirterek bu hedefin de KKTC'yi ekonomik olarak daha ileri taşımak olduğunu ifade etti. KKTC'nin ekonomisinin hizmet sektörüne dayalı olarak geliştiğinin altını çizen Saner, bunların başında turizmin geldiğini, tarımsal alanlardan da ciddi gelirler edilebileceğini söyledi. Saner, "Elde ettiğimiz tarım ürünlerinin başta yurtdışı olmak üzere ana vatan Türkiye'de de pazarlanabilmesi için gerekli çalışmaların ortak yapılması gerektiğine inanıyorum." dedi.

Başbakan Saner, Türkiye'deki yazılı programların KKTC'deki girişimcilere de aynı şartlar ve koşullarda sunulmasıyla çok ciddi bir ekonomik döngünün olacağını aktardı. Türkiye'nin sanayi bölgelerinin geliştirilmesi konusunda bir marka olduğunu söyleyen Saner, aynı markanın KKTC'de de oluşmasının önemine dikkati çekti.

Saner, her zaman KKTC'nin yanında olan Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkürlerini iletti.