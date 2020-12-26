Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: 2020 yılı ihracatı 165,9 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır." dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin 2020 ihracatının Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedefi aştığını bildirdi.

Pekcan, açıklamayı Twitter hesabından yaptı.

165,9 MİLYAR DOLARI AÇTI

"2020 yılı ihracatımız 25 Aralık itibarıyla 166 milyar doları geçerek program hedefi olan 165,9 milyar doları aşmıştır." diyen Pekcan, şöyle devam etti:

"İhracat ailemizi ve tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ederim. Daha nice hedeflerimize inşallah birlikte ulaşacağız."