Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Gümrük Birliği'nin güncelleme ihtiyacı daha da güçlendi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgınının küresel ekonomiye getirdiği zorlukların, Gümrük Birliği'ni güncelleme gerekliliğini daha da güçlendirdiğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ekim ayında görevine başlayan Avrupa Birliği (AB) Ticaret Komiseri ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Görüşmede, Türkiye-AB ticari ilişkileri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Brexit, çelik koruma önlemleri, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı, Serbest Ticaret Anlaşmaları, A.TR belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesi gibi konular ele alındı.

“AB İLE TÜRKİYE ARASINDA YAKIN İŞ BİRLİĞİ DAHA DA ÖNEMLİ HALE GELDİ”

Görüşmede, Dombrovskis'in yeni görev döneminde Türkiye ile AB arasında ticari ilişkileri daha ileri taşıyacak yakın ve etkili bir diyalogun kurulacağına inandığını belirten Pekcan, küresel anlamda karşı karşıya kalınan ticari ve ekonomik sorunlara rağmen AB ile Türkiye arasında yakın iş birliğinin daha da önemli hale geldiğini vurguladı.

Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi gerekliliğine değinen Pekcan, anlaşmanın, her iki tarafın da ekonomik çıkarlarına hizmet ettiğini ve karşılıklı birçok kazanım sağladığını belirtti.

“MEVCUT YAPI BUGÜNÜN GEREKLERİNE CEVAP VERMEKTE YETERSİZ”

Pekcan, Gümrük Birliği anlaşmasında mevcut yapının bugünün gereklerine cevap vermekte yetersiz kaldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Türkiye olarak Gümrük Birliği'nin güncellenmesine büyük önem veriyoruz. Günümüz ekonomik ortamında Gümrük Birliği, tarafların beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldı.

"GÜMRÜK BİRLİĞİNDE E-TİCARET YOK"

Sistemik ve spesifik yapısal sorunların yanı sıra anlaşma, hizmetler, e-ticaret gibi sektörleri kapsamıyor. Yaşadığımız dijital çağda bu alanların önemi giderek artıyor. Koronavirüsün küresel ekonomiye getirdiği zorluklar, Gümrük Birliği'ni güncelleme ihtiyacını ve dünyadaki mevcut değer zincirlerinin yeniden yapılandırılması gerekliliğini daha da güçlendirdi. Mevcut anlaşmanın hem yeni alanları kapsayacak şekilde genişletilmesi hem de yapısal sorunları giderecek şekilde güncellenmesi önem taşıyor. Avrupa Komisyonu'ndan da bu konuda destek bekliyoruz."

İNGİLTERE İLE STA GÖRÜŞMELERİ VE AB'NİN ÇELİK ÖNLEMLERİ

Türkiye'nin en önemli ticaret ortaklarından biri olan Birleşik Krallık ile Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) AB ile eş anlı olarak yürürlüğe koymayı amaçladıklarını belirten Pekcan, Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımdan, STA kapsamında menşe kurallarına dayalı bir düzene geçişin olumsuz etkilerini bertaraf etmek açısından AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde Türkiye ile üçlü kümülasyon kurulmasının elzem olduğunun altını çizdi.

Pekcan, AB tarafından çelik ürünlerinde uygulanan korunma önlemlerine ilişkin Türkiye'nin endişe ve beklentilerini de gündeme getirerek, Türkiye'nin, söz konusu korunma önlemlerinden en fazla olumsuz etkilenen ülke olduğuna dikkati çekti. Pekcan, AB'nin önlemlerinin iki taraf arasındaki anlaşmalara ve ortaklık ruhuna uygun şekilde gözden geçirilmesini talep etti.

"YEŞİL DÖNÜŞÜMDE ULUSLARARASI FİNANSMANA ERİŞİM ÖNEMLİ"

Avrupa Komisyonu’nun geçen yıl aralık ayında açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ettiklerini belirten Pekcan, "Bu değişikliklerin Türkiye-Avrupa Birliği Gümrük Birliği kapsamında ticari ilişkileri üzerindeki etkilerinin farkındayız. Bu dönüşüm büyük yatırımlar ve finansman gerektiriyor. Bu anlamda kapsayıcı bir finansman mekanizmasının sağlanması ve Türkiye'deki yeşil dönüşümü desteklemek için hem AB hem de uluslararası finansmana erişimin temin edilmesi kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Pekcan, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında AB tarafından atılacak adımların ticarette bir korunma aracına dönüşmemesi, bunun yerine AB'nin stratejik hedeflerine katkı sağlayacak bir iş birliğinin geliştirilmesine odaklanılması gerektiğini bildirdi.

"TÜRKİYE KİLİT BİR ORTAK"

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ticaret Komiseri Dombrovskis de Türkiye'nin, Gümrük Birliği sayesinde AB'nin değer zincirlerine entegre olmuş kilit bir ortak olduğunu belirtti.

“TÜRKİYE, AB İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP”

Dombrovskis, Türkiye-AB ilişkilerinin her iki tarafın vatandaşları, iş dünyaları ve bölge için çok önemli olduğunu, Türkiye'nin AB için stratejik öneme sahip bulunduğunu vurguladı.