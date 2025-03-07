Ticaret Bakanlığı: CİMER'e yapılan başvuru üzerine Vedat Milor’dan açıklama talep edildi

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Vedat Milor’a Kent Lokantaları'nı konu aldığı yayınla ilgili "soruşturma açıldığı"na dair gündem oluştu.

Ticaret Bakanlığı, yayılan haberler üzerine Vedat Milor’dan Kent Lokantaları'na dair yayını ile ilgili CİMER'ye yapılan başvuru üzerine "açıklama istendi"ğini belirtti.

Verilen bilgiye göre Milor'un vereceği cevaba ilişkin olarak, dosya Reklam Kurulu’nda görüşülerek karara bağlanacak.

ÖRTÜLÜ REKLAM YAPILDIĞI İDDİASI

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan sosyal medya hesabı üzerinden, 10 Şubat 2025 tarihli CİMER başvurusunda; Vedat Milor’un Youtube kanalında 4 Ocak 2025 tarihinde yayınlanan "40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?" başlıklı videoda "Kent Lokantası" isimli işletmenin örtülü reklamının yapıldığı iddiası üzerine başlatılan işlemi şöyle aktardı:

"CİMER'E ÖRTÜLÜ REKLAM YAPILDIĞINA İLİŞKİN BAŞVURU YAPILDI"

10.02.2025 tarihli CİMER başvurusunda; Vedat MİLOR’un Youtube kanalında 04.01.2025 tarihinde yayınlanan "40 Liraya 4 çeşit yemek: Bu fiyat gerçek mi?" başlıklı videoda “İstanbul Büyükşehir Belediyesi" bünyesinde faaliyet gösteren "Kent Lokantası" isimli işletmenin örtülü reklamının yapıldığı iddia edilmiştir.

"MİLOR'A BAŞVURUYA İLİŞKİN AÇIKLAMA TALEPLİ YAZI GÖNDERİLDİ"

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 61 inci maddesi ile Örtülü Reklam yapılması yasaklanmış olup, yapılan başvuruya ilişkin olarak Vedat Milor’dan söz konusu iddiaya ilişkin yazılı açıklama talepli Bakanlık yazısı 3 Mart 2025 tarihinde gönderilmiştir.

"GELECEK CEVABA GÖRE KARAR ALINACAK"