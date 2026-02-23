Ticaret Bakanlığı duyurdu: HAK, bugüne kadar 128 akreditasyon kararı aldı

Ticaret Bakanlığı, güvenli tüketimin sürdürülebilirliği için çalışmalarına devam ediyor.

Bakanlık, Helal Akreditasyon Kurumu'na (HAK), bugüne kadar yapılan akreditasyon başvurularını ve verilen kararları paylaştı.

HAK'ın helal ticaretinde küresel düzeyde sağladığı güvenceye değinen bakanlık, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tüketici güveninin önemli ölçüde artırıldığını belirtti.

"HAK, 2 BİN 500'ÜN ÜZERİNDE İŞLETMENİN HELAL BELGESİNİ GÜVENCEYE ALDI"

Bakanlık paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verildi:

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), helal ürün ve hizmet ticaretinde güvenin merkezinde yer alıyor.



Kuruma bugüne kadar 227 akreditasyon başvurusu yapıldı; gerçekleştirilen inceleme ve denetimler sonucunda 128 başvuru için akreditasyon kararı verildi.



Asgari şartları karşılamayan 70'in üzerindeki başvuru ise olumsuz sonuçlandırıldı.



HAK tarafından verilen akreditasyon kararları sayesinde 2 bin 500'den fazla işletmenin helal belgesi güvence altına alındı.

"AKREDİTASYON FAALİYETLERİNİN KAPSAMI GENİŞLETİLDİ"

Bu sistem hem üretim hem de belgelendirme süreçlerinde disiplin sağladı; tüketici güvenini önemli ölçüde artırdı.



Başlangıçta, sadece gıda ürünlerini kapsayan akreditasyon faaliyetlerinin kapsamı, 2025 yılında genişletildi:



Yemek sunumu, gıda ambalaj, kozmetik, turizm, lojistik, konaklama.



HAK'ın faaliyete geçmesiyle birlikte, HAK akreditasyonu olmadan helal belgesi düzenleyen herhangi bir kuruluş kalmadı.



Başlangıçta ağırlıklı olarak gıda alanında yürütülen akreditasyon faaliyetleri, 2025 yılında gerçekleştirilen kapsam geliştirme çalışmalarıyla genişletildi.

"HAK, 2025'TE ÇOK SAYIDA LABORATUVARI DA AKREDİTE ETTİ"

Geliştirilen yeni programlar kapsamında aşağıdaki sektörler de akreditasyon alanına dahil edildi:

Bunun yanında 'laboratuvar akreditasyonu' da önemli bir başlık haline geldi. Bir ürünün helal belgesi alabilmesi için, dini kurallara uygun olmasının yanında, sağlık, hijyen, güvenlik ve kalite standartlarını da karşılaması şartı arandı. Bu uygunluk, tarafsız ve yetkin laboratuvar analizleriyle doğrulandı.



HAK, özellikle 2025 yılı içerisinde birçok laboratuvarı akredite ederek, bu alandaki kalite güvencesini güçlendirdi. Yürütülen çalışmalar, Türkiye'nin ihracat odaklı güçlü ekonomisine katkı sağladı ve ülkemizin kalite altyapısını daha da sağlamlaştırdı.

"İTHAL ÜRÜNLERDE HELAL İŞARETİNE SIKI DENETİM"

İthal ürünlerde helal işaretine sıkı denetim uygulanıyor.



Türkiye'de helal sertifikasyon sistemi, gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu uygulama devam etmekle birlikte, ithal ürünlerde tüketiciyi korumaya yönelik yeni adımlar atılmaktadır. Hazırlıkları süren yeni İthalat Tebliği ile:



Ürünlere eşlik eden helal belgeleri, ürünlerin üzerindeki helal işaret ve semboller daha etkin biçimde denetlenecektir.



Tebliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, HAK akreditasyonuna sahip olmayan kuruluşlar tarafından düzenlenen helal belgeleriyle, ithalat yapılamayacaktır.



Böylece hem tüketici korunacak, hem de sistemdeki güven standardı yükseltilecektir.

"HELAL BELGELERİNİN ULUSLARARASI DÜZEYDE TANINMASI İÇİN ÇALIŞMAKTADIR"

Hedef, tek helal belgesiyle küresel ticaret hak sayesinde, tek bir helal belgesiyle küresel ölçekte ticaret yapabilmenin önü açıldı.



HAK tarafından akredite edilen kuruluşların düzenlediği helal belgeleri, uluslararası ticarette büyük ölçüde kabul görmektedir.



Bununla birlikte, dünya genelinde helal belgelendirme sistemlerinin farklılık göstermesi bazı ülkelerde mükerrer belge ihtiyacına ve ek maliyetlere yol açabilmektedir.



Bu sorunun çözümüne yönelik olarak HAK, helal belgelerinin uluslararası düzeyde karşılıklı tanınmasını sağlayacak çalışmalar yürütmektedir.



Bu kapsamda, İslam İşbirliği Teşkilatı'na bağlı olarak Helal Akreditasyon Kurumları İslami Forumu (IFHAB) kurulmuştur.



27 ülkenin akreditasyon kurumunun üye olduğu bu yapının kuruluş sürecinde HAK aktif rol üstlenmiştir.



İç mevzuat çalışmalarını tamamlamak üzere olan IFHAB'ın kısa süre içerisinde faaliyete geçmesi hedeflenmektedir.

"HELAL BELGESİYLE KÜRESEL ÖLÇEKTE TİCARET YAPILABİLECEK"

IFHAB'ın devreye girmesiyle birlikte:

Helal belgelerinin karşılıklı tanınması sağlanacak,

Mükerrer belgelendirme ihtiyacı azalacak,

İİT üyesi ülke pazarlarına giriş kolaylaşacak,

Helal belgelerinin uluslararası güvenilirliği daha da artacaktır.

Böylece tek bir helal belgesiyle küresel ölçekte ticaret yapabilmenin önü açılmış olacaktır.

"HAK, 35 ÜLKEDEN BİN 600'ÜN ÜZERİNDE KATILIMCIYA EĞİTİM VERDİ"

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK), 35 ülkeden bin 600'ün üzerinde katılımcıya vermiş olduğu eğitimlerle, bir eğitim merkezi olma işlevini de yerine getirmektedir.



HAK, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standartlarını esas alarak akreditasyon faaliyetlerini yürütmektedir.



Bunun yanı sıra, bu standartların daha iyi anlaşılması ve uluslararası alanda yaygınlaşması amacıyla kapsamlı eğitim programları düzenlemektedir.



SMIIC ile imzalanan mutabakat zaptı sayesinde HAK, helal kalite altyapısı alanında uluslararası bir 'eğitim üssü' konumuna gelmiştir.

"VERİLEN SERTİFİKALAR, ULUSLARARASI GEÇERLİLİK TAŞIMAKTADIR"

Bugüne kadar, 70 eğitim programı düzenlenmiş, 35 ülkeden bin 600'ün üzerinde katılımcıya eğitim verilmiştir.



Eğitimlere gıda mühendisleri, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, kimyagerler ve ilahiyat mezunları gibi farklı uzmanlık alanlarından profesyoneller katılmıştır.



Eğitim sonunda verilen sertifikalar SMIIC tarafından da tanınmakta ve uluslararası geçerlilik taşımaktadır.



Bu durum, sektör profesyonelleri için önemli istihdam fırsatları oluşturmaktadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.