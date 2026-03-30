Ticaret Bakanlığı, sebze ve meyve ticaretinde haksız kazanç sağlayanların peşinde

Ticaret Bakanlığı, piyasa düzenini bozarak haksız kazanç sağlamaya yönelik her türlü yasa dışı girişime karşı denetim ve yaptırım faaliyetlerini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Bakanlık, vergi, rüsum ödememek için kanun hükümlerini dolanmaya çalışan ve yasa dışı yollara başvuranlara karşı gerekli müdahalelerin yapıldığını açıkladı.

TİCARET BAKANLIĞI DENETİMLERİNDE, SUÇÜSTÜ TESPİTLERLE YASA DIŞI UYGULAMALAR ORTAYA ÇIKARILDI

"Ticaret Bakanlığımız tarafından, sebze ve meyve ticaretinin düzenli, şeffaf ve kayıtlı bir şekilde yürütülmesini teminen, hallerde faaliyet gösteren tüccar ve komisyonculara yönelik denetimler aralıksız olarak sürdürülmektedir." denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

HALLERDE ÇİFT FATURA DÜZENLEMESİ

Büyükşehirlerde gerçekleştirilen denetimler neticesinde; hallerdeki bazı İşletmeler tarafından Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) gerçeğe aykırı şekilde düşük fiyat girişleri yapıldığı, bununla bağlantılı olarak birden fazla fatura (çifte fatura) düzenlenmesi suretiyle vergi kaybına ve perakendede fiyat şişirilmesine yol açıldığı suçüstü tespit edilmiştir.

DÜŞÜK FİYAT GİRİŞİYLE VERGİ KAÇIRMA

Ayrıca, ürün künyelerine düşük satış bedelleri girilerek, rüsum ve stopaj yükümlülüklerinin de eksik beyan edildiği anlaşılmıştır.

PİYASADA FAHİŞ FİYAT ORTAMI OLUŞTU

Söz konusu fiillerle, hem kamu gelirlerinin zarara uğratıldığı, hem de piyasada haksız rekabet ve fahiş fiyat ortamı oluşturulduğu sabittir.

TESPİT EDİLEN MEVZUATA AYKIRI UYGULAMALARA DERHAL CEZAİ İŞLEM BAŞLATILDI

Bu kapsamda, mevzuata aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen işletmeler hakkında Ticaret Bakanlığımızca derhal gerekli cezai işlemler başlatılmıştır. Ayrıca, kanunlara aykırı eylemleri tespit edilen bu firmalarla ilgili dosyalar, Bakanlığımız tarafından detaylı inceleme yapılmak üzere, hemen Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesindeki Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı'na iletilmiştir.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, haksız ticari uygulamalar başta olmak üzere, fahiş fiyat ve stokçuluk gibi ticari hayatın olağan akışını bozmaya yönelik her türlü eylemle mücadele ettiğimiz gibi, yasa dışı yöntemlerle kanunlarımızı bypass etmeye yönelik her türlü girişime anında müdahale ederek, gereken yaptırımları uygulamaya devam edileceğini de hatırlattı.