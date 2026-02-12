Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerin dijital altyapısını güçlendiriyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'nin ihracata dönük üretim ve yatırım merkezleri olan serbest bölgeler, 2025 yılı itibarıyla Türkiye ihracatının yüzde 5 ine yaklaşırken, orta-ileri ve yüksek teknoloji Ürünlerinin ihracattaki payı yüzde 58,3'e ulaştı.

Son 10 yılda serbest bölgelerden ihracat yüzde 70 artarak 2025 yılında (yüzde 4,5 artışla) 12,5 milyar dolara yükseldi. İstihdam da 100 bin sınırına ulaştı.

Ticaret Bakanlığı da serbest bölgelerde verimi artırmak, denetimi kolaylaştırmak için dijital altyapıyı yenileme kararı aldı.

SERBEST BÖLGELERE KAPSAMLI DİJİTAL ALT YAPI

Ticaret Bakanlığı, serbest bölgelerde yürütülen tüm iş ve işlemleri daha hızlı, şeffaf ve entegre hale getirecek kapsamlı bir dijital altyapı dönüşümünü hayata geçiriyor.

SON 10 YILDA YÜZDE 70 İHRACAT ARTIŞI

Serbest bölgelerimizin güçlü büyümesi ve ülke ekonomisindeki artan önemine paralel olarak, yönetim süreçlerinde verimliliği ve hızı maksimize edecek kapsamlı bir dijital modernizasyon süreci başlatıldı. Yenilenen sistemler sayesinde serbest bölgelerde İzleme, analiz ve karar alma süreçleri tek bir dijital platform üzerinden yürütülebilecek.

SERBEST BÖLGELERDE TÜM SÜREÇLER TEK PLATFORMDA TOPLANIYOR

Bu kapsamda Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulamaları Programı (SBBUP) baştan sona yenilenerek, Serbest Bölgeler Platformu (SBP) oluşturuldu. Platform; Serbest Bölgelerin Mekânsal Yönetimi Otomasyonu SEB-ATLAS başta olmak üzere, iç ve dış paydaş sistemleriyle tam entegre çalışacak şekilde tasarlandı.

SERBEST BÖLGELER PLATFORMU YENİLENDİ

Yeni dijital altyapı ile:

Tüm uygulamalara Serbest Bölgeler Portalı üzerinden tek girişle erişim sağlanacak, faaliyet ruhsatı başvuruları ve onay süreçleri tamamen dijital ortamda yürütülecek, manuel işlemler büyük ölçüde ortadan kaldırılarak süreçler hız ve doğruluk kazanacak.

Özel Hesap Takip Modülü sayesinde kamu gelirleri gerçek zamanlı izlenebilecek, hazır gösterge panoları ile faaliyet performansı anlık ve detaylı takip edilebilecek, Coğrafi Bilgi Sistemi entegrasyonu ile mekansal ve analitik raporlama yapılabilecek.