Ticaret Bakanlığı: Türk Devletleri arasında ulaşım ve enerji bağlantısı güçleniyor

Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında hazırlanan "Türk Devletleri Arasında Ulaşım ve Enerji Bağlantısının Güçlendirilmesi" başlıklı Türk Ekonomileri 2024 Raporu yayımlandı.

Türk Devletleri Resmi Ekonomi Araştırma Merkezleri Ağı (ERCNET) üyesi olarak, söz konusu rapora ülkemiz katkısı Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda; Gümrükler Genel Müdürlüğü ve Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğünün katkıları ve Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın iş birliğinde sağlandı.

"TÜRKİYE, ÖNEMLİ BİR ENERJİ KORİDORU"

Ticaret Bakanlığı konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Ülkemiz; Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesiştiği noktada yer alan stratejik konumuyla önemli bir jeopolitik avantaja sahiptir. Bu konum, Türkiye'nin lojistik ve ulaştırma faaliyetlerinde bölgesel bir üs haline gelmesine olanak tanımakta ve mal ile hizmet ihracatında önemli artış potansiyeli sunmaktadır. Ayrıca Türkiye, enerji, ticaret ve ulaştırma açısından önemli bir koridor olarak öne çıkmaktadır.

"RAPOR İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİNİ ORTAYA KOYUYOR"