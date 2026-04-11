Ticaret Bakanlığı uyardı! Tatil için paket turu tercih edecekler bu maddelere dikkat

Ticaret Bakanlığı, tatil için paket turları tercih edecek tüketicileri, sözleşmelerden kaynaklı mağduriyet yaşamamaları için dikkat etmeleri gereken hususlar konusunda uyardı.

Sezon yaklaşırken tüketicilerin tatil planları da şekilleniyor. Bu dönemde özellikle erken rezervasyonlarla yurt içi ve yurt dışı paket tur hizmetlerine yönelik talep artıyor.

Rezervasyon yaptıracak veya paket tur satın alacak vatandaşların, bazı hususlara dikkat etmeleri mağduriyet yaşamamaları açısından önem taşıyor.

Rezervasyon yaptıran tüketicilerin şikayetlerinde otelin tanıtımlarda vadedildiğinden farklı olması, hizmetlerin aksaması veya ayıplı sunulması öne çıkıyor.

EN SIK KARŞILAŞILAN ŞİKAYETLER

Paket turlarla ilgili şikayetler ise turu satın alan tüketicilerin yaptıkları sözleşme fesihlerinde ya da firmaların tur iptallerinde, paket tur bedelinin, yasal süre içinde tüketicilere iade edilmemesi, turun başlamasına birkaç gün kala katılımcı sayısının yeterli sayıya ulaşmadığı gerekçesiyle turun iptal edilmesi gibi başlıklarda yoğunlaşıyor.

"SÖZLEŞME PAKET TUR BAŞLAYANA KADAR FESHEDİLEBİLİR"

Tüketicilerin özellikle paket turun başlangıç tarihine kadar sözleşmeyi feshetme hakları bulunurken fesih talebi, paket turun düzenleyicisine veya aracısına yazılı veya kalıcı veri saklayıcısıyla iletilebiliyor.

Tüketiciler, paket turun başlangıcından en az 30 gün önce sözleşmeyi feshederlerse yasal zorunluluklar kapsamındaki vergi ve benzeri kesintiler hariç, herhangi bir kesinti yapılmadan ödedikleri bedeli geri alabiliyor. Fesih bildirimi paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala yapıldıysa, paket tur sözleşmesinde belirtilmek şartıyla, belirli bir tutar veya oranda kesinti yapılabiliyor.

Tüketicilerin gerekli tüm özeni göstermelerine rağmen öngöremedikleri, engelleyemedikleri bir durum veya mücbir sebep nedeniyle paket turun başlamasına 30 günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunmaları halinde, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile 3. kişilere ödenip belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan bedeller hariç, tüketicinin ödemiş olduğu bedelin, herhangi bir kesinti yapılmaksızın, kendisine iade edilmesi gerekiyor.

"186 BİN LİRANIN ALTINDAKİ UYUŞMAZLIKLARDA TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURULUYOR"

Paket tur sözleşmelerine dair hususlar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da özel olarak düzenlendiği için, mevzuata aykırılık halinde, her bir aykırı işlem veya sözleşmeyle ilgili para cezası uygulanıyor. Bakanlığa iletilen şikayetler kapsamında geçen yıl, tüketicilerle akdedilen paket tur sözleşmelerine ilişkin 33 firma denetlendi, Kanun'a aykırı faaliyetleri tespit edilen 30 firmaya 38 milyon liradan fazla ceza kesildi. Bu yılın ilk 3 ayında ise 6 firma denetlenirken, 8 milyon liranın üzerinde ceza uygulandı.

Tüketicilerin sözleşmeden kaynaklı yaşadıkları bireysel uyuşmazlıkların çözümünde, tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri yetkili bulunuyor.

Tüketiciler, firmaların uygulamaları veya sözleşmenin ayıplı ya da eksik ifası nedeniyle mağdur edilmeleri durumunda bu yıl için 186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine, bu tutarın üzerindeki uyuşmazlıklarda ise tüketici mahkemesine başvurabiliyor. Tüketici mahkemelerinde dava açılmadan önce arabulucuya başvurulması gerekiyor.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN YAPILAN UYARILAR:

1- Tur başlamadan en az 30 gün önce fesih yapılırsa, vergi ve benzeri kesintiler hariç ücret iade edilir.

2- Fesih 30 günden daha az süre kala yapılırsa, sözleşmeye göre kesinti uygulanabilir.

3- Mücbir sebeple fesihte, zorunlu masraflar hariç ücret kesintisiz iade edilir.

4- Fesih bildirimi yazılı veya kalıcı veri saklayıcısı ile yapılmalıdır.

5- Otel ve hizmetlerin tanıtımdaki gibi olup olmadığı kontrol edilmelidir.

6- Paket tur sözleşmesi detaylı şekilde incelenmelidir.

7- Tur iptali durumunda tüketici tazminat ödemeden sözleşmeden cayabilir.

8- Alternatif tur, iade veya fiyat farkı seçenekleri tüketiciye sunulmalıdır.

9- İade ödemeleri en geç 14 gün içinde yapılmalıdır.

10- Uyuşmazlıklarda 186 bin TL altı için tüketici hakem heyetine başvurulabilir.

11- Üst tutarlarda tüketici mahkemesine gidilmelidir.

12- Mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurulmalıdır.

13- Seyahat acentesi ve tesisin resmi kaydı kontrol edilmelidir.

14- Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TÜRSAB sitelerinden doğrulama yapılmalıdır.

15- Sosyal medya ve e-posta ile gelen tekliflere karşı dikkatli olunmalıdır.

16- İnternet sitesinin ETBİS kaydı kontrol edilmelidir.

17- Satın alma işlemi acentenin resmi sitesi üzerinden yapılmalıdır.

18- Broşür veya bilgilendirme formu mutlaka alınmalıdır.