Şampiyonluk yarışında dikkat çeken istatistik: Galatasaray rakamlarda önde!

Son olarak erteleme maçında Göztepe’yi deplasmanda mağlup eden Galatasaray, bitime 6 hafta kala zirvedeki 4 puanlık avantajını korumayı başardı.

3 puanlı sisteme geçildiği günden bu yana, son 6 haftalara lider girdiği 11 sezonu da şampiyon tamamlayan Galatasaray, 7 sezonda ise lider olmamasına rağmen mutlu sona ulaşan taraf oldu.

SON 6 HAFTAYA LİDER GİRİNCE ŞAMPİYONLUĞU BIRAKMIYOR

Bu da sarı-kırmızılı ekibin üst üste 4. kez şampiyonluğa çok yakın olduğunu işaret ediyor.

Galatasaray 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana Süper Lig’de geride kalan 38 sezonun 18’inde şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı.

18 şampiyonluk yaşadığı bu sezonların son 6 maçına girilirken; 11’inde puan farkıyla liderdi.

En büyük farkı, normal sezonunda 9 puan önde girdiği, 2011-2012’de Fenerbahçe’ye atmıştı.

EN BÜYÜK FARKI FENERBAHÇE'YE ATTI

Diğer şampiyonluklarda 6 maç kala 1 kez 6, 2 kez 5, 1 kez 4, 4 kez 3 ve 2 kez de 2’şer puan önde liderdi.

Hepsinde de sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Puan farkıyla girdiği tüm sezonlarda kupa kazanan Galatasaray, ayrıca averajla ya da puan olarak ligin bitimine son 6 maç kala 2. sırada olmasına rağmen tam 7 kez de geriden gelip şampiyon oldu.