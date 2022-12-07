Petrol
79.62
-3.70%
Euro
19.514
0.01%
Dolar
18.6289
-0.03%
Altın
1.06
-0.08%
Borsa
5000
0.00%
Bitcoin
321.738
0.03%
BTXN Coin
5.16
-1.33%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C
    Ticaret Bakanlığı'ndan zincir marketlere yeni kural

    Ticaret Bakanlığı'ndan zincir marketlere yeni kural

    Ticaret Bakanlığının yayınladığı yeni yönetmeliğe göre, zincir marketler satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri bakanlığın sistemine aktaracak.
    • 07.12.2022 - 00:16
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 00:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Son dönemde zincir marketlerde yaşanan fahiş fiyatlar, tüketicilerin yoğun eleştirilerine maruz kaldı..

    Tepkiler sonucu harekete geçen kurumlar, denetimleri sıkılaştırarak yönetmeliğe uygun olmayan marketlere cezalar yağdırıyor.

    Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı, yeni bir yönetmelik yayınladı.

    Zincir marketlere yeni bir kural getirilen yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Zincir marketler, ürünlerini Ticaret Bakanlığı sistemine aktaracak

    Yönetmeliğe göre, zincir mağazalar, satışa sundukları ürünlere ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak.

    Tüketici fiyat karşılaştırması yapabilecek

    Bu düzenlemeyle, rekabet şartlarının oluşması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesi amaçlanıyor.

    Ticaret Bakanlığı ndan zincir marketlere yeni kural #1

    Yayınlanan yönetmelik

    Yayınlanan yönetmelikte, "Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir" ifadeleri kullanıldı.

    Öte yandan, yönetmeliğin hükümlerinin uygulanmasını Ticaret Bakanlığı yürütecek.

    Ticaret Bakanlığı ndan zincir marketlere yeni kural #2



    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek
    İç Haber

    27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek

    Alperen Şengün, NBA tarihine geçti
    Basketbol

    Alperen Şengün, NBA tarihine geçti

    Görüş Bildir